Кому нужен Майдан, если есть Савченко? Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Власть готовится к выборам и зачищает конкурентов – делом Надежды Савченко можно ударить по другим игрокам, в первую очередь, по Юлии Тимошенко; у самой Савченко нет шансов в политике, но она может стать торпедой, "спойлером" для расчистки политического поля, а дипломатическая война Запада и РФ негативно скажется на Украине, потому что наша страна – одно из полей сражений. Об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в пресс-центре РИА Новости Украина.

Что действительно важно

Пока украинцы массово обсуждали "дело Савченко", практически незамеченными остались действительно важные вопросы в стране, отметил руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Если бы наше общество было здоровым, задались бы вопросом об итогах деятельности госпожи Гонтаревой, к чему привело ее руководство Нацбанком. А итоги – плачевные. Мы сегодня торгуем суверенитетом за подачки в 600 миллионов евро, в 1 миллиард долларов от МВФ. В то время как благодаря госпоже Гонтаревой подорвано доверие к банковской системе. … На руках у населения – около 90 миллиардов долларов, которые могли бы стать источником инвестиций в экономику", – сообщил политолог.

Не менее интересная тема, которая коснется каждого жителя Украины – тарифы на ЖКХ. Также – визит главы дипломатии ЕС Федерики Могерини: по словам Золотарева, она приезжала как контролер, ревизор, который приехал учить нас антикоррупционной политике и проверять положение дел.

УНИАН Переговоры Петра Порошенко и Федерики Могерини

"Это и ноу-хау – предоставление статуса "страны-аспиранта" НАТО. Когда понятно, что никто никого никуда принимать не будет, но власти для того чтобы сохранить лицо и дальше использовать миф о том, что мы движемся в Евросоюз, НАТО, дают возможность сохранить лицо", – рассказал эксперт.

Нашли повод для атаки

Причин возникновения "дела Савченко" – несколько, уверен директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Первая – дыхание выборов: "попытка в очередной раз убеждать общество, что все оппоненты власти – "агенты Кремля", а в случае с Савченко – "кровожадные агенты Кремля", которые пытаются свергнуть законную власть в Украине". Политолог прогнозирует, что предвыборная кампания 2019 года в стране пройдет под знаком борьбы с внутренним врагом.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ

"Второй фактор – конкуренция спецслужб за близость и влияние президента. Аналогичное дело было вокруг Саакашвили. Его вела генеральная прокуратура, Юрий Луценко усилился в системе власти. … А здесь это операция СБУ, и фактически снят вопрос об увольнении главы ведомства Грицака", – сказал Бортник.

Третий фактор, по словам эксперта, – контрабандный: после принятия закона о реинтеграции Донбасса меняется вся структура управления конфликтом на Востоке Украины и полномочия СБУ по контролю над всеми экономическими, военными потоками в зоне АТО перетекают ВСУ.

"Переформатируются нелегальные потоки. Мне показалось, что Рубан был элементом одного из нелегальных потоков и попал под раздачу конкурирующих структур", – заявил политолог.

Теперь же "делом Рубана и Савченко" власть может атаковать более тяжелых политических игроков, отмечает Бортник.

"Можно атаковать Юлию Тимошенко, по списку которой избирали Савченко, можно атаковать Медведчука, Коломойского, потому что в свое время Корбан рассказывал, что Рубан – это близкий им человек. Можно атаковать МихоМайдан через Семена Семенченко. Получается широкий набор игроков, против которых можно развернуть это дело", – сообщил эксперт.

Два сценария для власти

Большинство социологических опросов показывают, что власти недоверяют около 80% украинцев, а это уже уровень ненависти, заявил Андрей Золотарев. В таких условиях появляется Савченко, которая нарушает психологическое табу: в том, о чем другие говорят только между собой и на кухнях, появляется фигура, она от слов пытается перейти к делу.

Политолог отметил, что есть версия о возможной "раскрутке" Савченко, чтобы она "откусывала" у Тимошенко часть электорального электората.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ

"Банковая (администрация президента – Ред.), отработав в 2014-15 году "спойлеровскую" стратегию, запустив целый ряд проектов, которые призваны откусывать у "Оппозиционного блока" электоральные сегменты, считает, что такая стратегия будет успешна и на президентских и парламентских выборах", – сообщил эксперт.

Теперь же у власти есть 2 варианта, как действовать относительно Савченко, уверен Золотарев. Первое – жестко разобраться, продемонстрировав момент силы, "а значит, мы увидим и другие аресты, не только Надежды Савченко – закрытие ее вместе с Рубаном в СИЗО СБУ по делу о заговоре с целью свержения власти".

Либо второй вариант: поступить гибридно.

"При таком развитии событий Рубан остается сидеть в следственном изоляторе СБУ по делу о контрабанде оружия, а дело о заговоре потихоньку тухнет, как это у нас уже происходило раньше", – отметил политолог.

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Савченко била в болевую точку

Впрочем, Савченко приняла игру власти, она показывает готовность сидеть в тюрьме и даже поднимает ставки заявлениями о Пашинском и неоднозначными заявлениями о военных, уверен Руслан Бортник.

"Она сейчас пытается неформально, в общественном сознании стать лидером потенциального военного переворота в стране. А в стране, где 80% не поддерживают власть, даже люди, пытающиеся сменить ее незаконным путем, могут выглядеть Робин Гудами. … Высока вероятность того, что в ближайший месяц Савченко на какое-то время окажется в местах не столь отдаленных. На это пойдут, чтобы изолировать ее, не дать ей возможность формировать образ революционного вождя", – сделал прогноз эксперт.

Он добавил, что, несмотря на свои низкие рейтинги, Савченко била в ахиллесову пяту власти – по войне.

"А война – это сегодня ключевой инструмент социально-политического управления. А критика со стороны Савченко, отсутствие обмена военнопленными, критика формирования огромных богатств на войне, критика самой войны и призывы договариваться – все это мешало и ломало электоральные стратегии власти", – сообщил политолог.

Случится ли "эффект Трампа" на выборах

Директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив постарался посмотреть на ситуацию глобальнее и посоветовал расценивать происходящее в стране через призму выборов – президентских и парламентских (плановые должны пройти в 2019 году).

По его словам, "могильной плитой" над окружением президента лежит его уверенность в способности переизбраться на второй срок, хотя даже близкие Порошенко люди в это не верят, сообщил Павлив.

Савченко, уверен он, вполне могла говорить о военном перевороте, но в "застольном" режиме, не всерьез. Электорально же она не способна была нанести никакого ущерба власти, потому что еще год назад ее вытеснили с телеэкранов и "сбили" рейтинг, заявил эксперт.

В целом же, добавил политолог, Савченко для политических игроков – "непонимаема и неиспользуема, она как шальная пуля".

При этом Павлив рассказал, что согласно закрытой социологии эффективно наращивает рейтинги Юлия Тимошенко и она вполне может добиться "эффекта Трампа" на выборах главы государства 2019 года. Конечно, если эти выборы состоятся, подчеркнул эксперт.

"Международная повестка накладывает свой отпечаток на все происходящее. Мы оказались затерты между геополитическими плитами. Мир разогревается. И, к сожалению, Украина – одна из горячих точек, один из фронтиров и ничего хорошего нам это не предвещает. Если мир будет разогреваться, у нас будет не просто жарко, а пожар", – сказал Павлив.

РФ-Запад: поле битвы – Украина

Руслан Бортник прокомментировал ситуацию вокруг "дела Скрипаля". По мнению эксперта, оно ложится в канву и Стокгольмского арбитража, и введения санкций против окружения президента РФ Владимира Путина.

"Это все попытки атаки Запада на Путина во время избирательной кампании. Эти попытки имели цель создать внутренний межэлитарный кризис во время избирательной кампании. Это попытки сегодня имеют дальнейшую цель – отравлять окружение во время чемпионата мира по футболу. Особой мотивации травить агента, который много лет назад был выдан Британии, за несколько недель до выборов президента – я особой логики в этих процессах не вижу. Вообще не доказан факт применения конкретного вещества", – напомнил политолог.

Adrian DENNIS / AFP Полицейский дежурит около места где было обнаружено тело Скрипаля

Он считает, что это "пинки Путину, элементы дальнейшего противостояния между Западом и РФ".

"Для Украины это все плохие знаки. Потому что это означает очередные витки эскалации между Россией и Западом, а поскольку мы являемся одним из полей наиболее острого противостояния между Россией и Западом, скорее всего, отголоски этого противостояния будут слышать и в Украине в том числе", – подытожил Руслан Бортник.