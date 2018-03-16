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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

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    В пятницу, 16 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 16 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели марта 2018 года.

    — Дело Рубана. Что будет с Савченко?

    — Британская дипломатическая война против РФ. Причины и последствия.

    — Неделя запретов и угроз: удобрения, спортсмены и большой договор с РФ.

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"

    Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

    Михаил Павлив, политолог, директор «Фонда гуманитарных стратегий»

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

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