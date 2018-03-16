Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 16 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели марта 2018 года.
— Дело Рубана. Что будет с Савченко?
— Британская дипломатическая война против РФ. Причины и последствия.
— Неделя запретов и угроз: удобрения, спортсмены и большой договор с РФ.
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"
Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики
Михаил Павлив, политолог, директор «Фонда гуманитарных стратегий»
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