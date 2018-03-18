Путин прокомментировал дело Скрипаля

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы в отношении экс-сотрудника спецслужб Сергея Скрипаля было применено боевое отравляющее вещество, он погиб бы сразу.

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Во время общения с прессой в избирательном штабе после выборов, отвечая на вопрос о деле Скрипаля, российский лидер отметил, что узнал о трагедии из СМИ.

"Первое, что приходит в голову, если бы это было боевое отравляющее вещество, то люди погибли бы на месте. Это очевидный факт, это надо просто понимать", — сказал Путин.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство.