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    Россия

    Путин прокомментировал дело Скрипаля

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    Отравление Скрипаля. Британия против России (73)

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    Во время общения с прессой в избирательном штабе после выборов, отвечая на вопрос о деле Скрипаля, российский лидер отметил, что узнал о трагедии из СМИ.
    Президент РФ В. Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы в отношении экс-сотрудника спецслужб Сергея Скрипаля было применено боевое отравляющее вещество, он погиб бы сразу.

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    Во время общения с прессой в избирательном штабе после выборов, отвечая на вопрос о деле Скрипаля, российский лидер отметил, что узнал о трагедии из СМИ.

    "Первое, что приходит в голову, если бы это было боевое отравляющее вещество, то люди погибли бы на месте. Это очевидный факт, это надо просто понимать", — сказал Путин.

    Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство.

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