Отравление Скрипаля обсудят на саммите Евросовета

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. На встрече глав стран ЕС, которая состоится на текущей неделе в Брюсселе, обсудят дело Скрипаля. Об этом в понедельник, 19 марта, сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместной с польским коллегой Матеушем Моравецким пресс-конференции в Варшаве, сообщает "Укринформ".

"Я говорила на эту тему с премьером Великобритании. В четверг во время саммита Европейского Совета мы обсудим этот вопрос", — заявила Меркель.

Канцлер заверила, что Германия стоит "плечом к плечу с Соединенным Королевством относительно попыток убийства Скрипаля".

ЕС всерьез рассматривает заявления Британии о возможной причастности российской стороны к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, призывает Москву ответить на поставленные Лондоном вопросы и раскрыть ОЗХО все данные по нервно-паралитическому веществу из группы А-234, говорилось в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС по иностранным делам.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы А-234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.