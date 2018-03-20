Дело Скрипаля. Высланные из Британии дипломаты РФ возвращаются на родину

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Высылаемые по решению британского правительства 23 российских дипломата и члены их семей, как ожидается, вернутся на родину во вторник.

О том, что дипломаты, обвиненные главой правительства Великобритании Терезой Мэй в том, что являются "незаявленными работниками спецслужб", отправятся в Россию 20 марта, сообщил в прошлую пятницу посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. Тем не менее, в качестве ответной меры Мэй выбрала высылку российских дипломатов. При этом Британия попросила отправить домой более трети российского дипсостава. Всего в Великобритании работают 58 российских дипломатов

"Они уедут 20 числа. Вместе с членами семей речь идет примерно о восьми десятках человек", — сказал российский посол на пресс-конференции 16 марта.

Комментируя заявления британских властей о том, что высылаемые — незаявленные сотрудники разведслужб, Яковенко заявил, что "это такая легенда, которая активно распространяется".

"Конечно, это полная глупость. Сорок процентов состава посольства должно уехать. Конечно, никакого отношения к незаконной деятельности они не имеют. Это все просто выдумки и глупости. Это все призвано обслуживать эту колоссальную провокацию, которую организовали, скорее всего, британские спецслужбы, но это дело все было поддержано правительством. Для того чтобы визуализировать этот откровенно недружественный, я бы сказал, враждебный шаг нужны какие-то действия. Рычагов влияния на Россию практически нет, в Великобритании они просто отсутствуют. Вот есть посольство, состав которого можно резко сократить, и для того, чтобы подать все это дело британской публике, все, естественно, должны быть названы шпионами, людьми, которые работают неизвестно на кого", — отметил посол.

"Эти люди — обычные дипломаты" — подчеркнул он.

Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом А-234 работавшего на британские спецслужбы экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ объявил об ответной высылке британских дипломатов, запрещении работы в РФ Британского совета и закрытии консульства в Санкт-Петербурге.