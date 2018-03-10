В Мюнхене накануне стартовала конференция по безопасности, в рамках которой представлена и тема Украины. На форуме уже выступил президент Петр Порошенко, а вот намеченная встреча глав МИД стран "нормандской четверки" не состоится.
Пресс-служба Белого дома сообщает, что Дональд Трамп с нетерпением ждет двусторонней встречи с Терезой Мэй в Давосе на следующей неделе "для дальнейшего укрепления особых отношений между США и Великобританией".
Президент РФ Владимир Путин пожелал согражданам успехов и благополучия, а также перемен к лучшему в каждой семье. Американский лидер Дональд Трамп перечислил свои достижения за год, доказывая, что исполняет свои обещания, данные в ходе предвыборной кампании.
В офисе премьер-министра Великобритании отметили, что Тереза Мэй будет "приветствовать единый подход к реагированию на угрозы и попытки дестабилизировать ситуацию со стороны иностранных государств, подобных России".
Многотысячные шествия сторонников единой Испании прошли в субботу в нескольких городах страны. Полиция Великобритании внедряет в свою работу особую технологию, позволяющую предсказать, где и когда произойдет преступление.
По информации СМИ, возможное увеличение счета за выход Великобритании из ЕС объясняется тем, что по итогам последних выборов премьер-министр Тереза Мэй потеряла парламентское большинство, что привело к ослаблению позиции Британии в переговорах с Евросоюзом.
Визит премьер-министра Украины в Великобританию пройдет 5-7 июля. В ходе визита Владимир Гройсман встретится с британским коллегой Терезой Мэй, главой британского МИД Борисом Джонсоном, а также с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Мюнхене накануне стартовала конференция по безопасности, в рамках которой представлена и тема Украины. На форуме уже выступил президент Петр Порошенко, а вот намеченная встреча глав МИД стран "нормандской четверки" не состоится.