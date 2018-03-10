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    Тереза Мэй

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 94
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    Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС
    Британия намерена выкрутить Brexit с пользой для себя
    08:03 05.03.2018
    96Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Помимо всего прочего, Великобритании следует разработать новое, уникальное торговое соглашение с учетом необычности ситуации и интересов всех сторон.
    Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    Украина и Мюнхенская конференция: без прорыва, но с простреленным флагом ЕС
    17:17 17.02.2018
    2704Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    В Мюнхене накануне стартовала конференция по безопасности, в рамках которой представлена и тема Украины. На форуме уже выступил президент Петр Порошенко, а вот намеченная встреча глав МИД стран "нормандской четверки" не состоится.
    Встреча Порошенко и Терезы Мэй
    Порошенко в Мюнхене встретился с премьером Великобритании Мэй 
    13:22 17.02.2018
    326
    Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что "рад приятной встрече с Терезой Мэй", однако о чем успели поговорить политики, не сообщается.
    Дональд Трамп
    Анонсирована встреча Трампа и Мэй в Давосе
    22:57 19.01.2018
    107Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Пресс-служба Белого дома сообщает, что Дональд Трамп с нетерпением ждет двусторонней встречи с Терезой Мэй в Давосе на следующей неделе "для дальнейшего укрепления особых отношений между США и Великобританией".
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
    Поздравления мировых лидеров и новогодние празднества
    12:26 01.01.2018
    930Украина 2018: новые испытания
    Президент РФ Владимир Путин пожелал согражданам успехов и благополучия, а также перемен к лучшему в каждой семье. Американский лидер Дональд Трамп перечислил свои достижения за год, доказывая, что исполняет свои обещания, данные в ходе предвыборной кампании.
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    Польша и Британия объединились в борьбе с "российской дезинформацией"
    05:51 22.12.2017
    128
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Варшаве заявила, что страны договорились "сотрудничать в борьбе с дезинформацией со стороны России".
    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    Британия и Польша договорились об информационной борьбе с Россией
    08:33 21.12.2017
    143США - Россия: санкции преткновения
    По заявлению британского правительства, премьер Великобритании Тереза Мэй готова одобрить укрепление польско-британского сотрудничества по противодействию российской дезинформации.
    Тереза Мэй
    Исламисты готовили покушение на премьер-министра Британии
    02:08 06.12.2017
    49
    По подозрению в подготовке покушения на Терезу Мэй в ходе рейдов в Лондоне и Бирмингеме на прошлой неделе были задержаны два человека, им предъявлены обвинения по статье о терроризме.
    Тереза Мэй
    Мэй на Восточном партнерстве заявит о противостоянии "угрозе РФ"
    00:44 24.11.2017
    184Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    В офисе премьер-министра Великобритании отметили, что Тереза Мэй будет "приветствовать единый подход к реагированию на угрозы и попытки дестабилизировать ситуацию со стороны иностранных государств, подобных России".
    Тереза Мэй
    Верю — не верю. Терезе Мэй грозит отставка?
    18:40 15.11.2017
    2978
    Сорок депутатов в Великобритании подписали письмо о недоверии премьер-министру Мэй на фоне процесса Brexit и высказанного премьеру недоверия группой депутатов.
    Премьер Британии испугалась церемониальной булавы
    Премьер Британии испугалась церемониальной булавы 
    13:43 15.11.2017
    181
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй испугалась и отшатнулась от церемониальной булавы, а потом сама же посмеялась с забавного инцидента.
    Тереза Мэй
    Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Европы – Мэй
    23:35 13.11.2017
    294
    Выступая с ежегодной речью по внешней политике, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй жестко раскритиковала Россию, фактически начав свое выступление именно с этой темы.
    Митинги в Каталонии за единство Испании
    О чем пишут в мире: в Испании митингуют за единство, в Германии обсуждают коалицию
    12:47 08.10.2017
    98
    Многотысячные шествия сторонников единой Испании прошли в субботу в нескольких городах страны. Полиция Великобритании внедряет в свою работу особую технологию, позволяющую предсказать, где и когда произойдет преступление.
    Петр Порошенко и Тереза Мэй на Генассамблее ООН
    Некоторые страны поддерживают сепаратистов в Украине - Мэй
    00:37 21.09.2017
    1686Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    По словам премьер-министра Великобритании, борьба с терроризмом сейчас является самым важным. Тереаз Мэй подчеркнула, что "ООН сама по себе не сможет справиться с этой проблемой".
    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12
    Мэй и Трамп призвали Китай всеми средствами оказывать давление на КНДР
    20:51 15.09.2017
    184
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп также обсудили очередной ракетный запуск КНДР и сошлись на том, что это безрассудная провокация.
    Тереза Мэй
    Тереза Мэй предупредила об опасности новых терактов
    20:28 15.09.2017
    119Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Премьер Британии назвала совершенный ранее в пятницу теракт в метро Лондона "подлым" нападением. По ее мнению, это взрывное устройство было нацелено на то, чтобы причинить значительный вред.
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    Премьер Британии согласится на увеличение счета за Brexit - СМИ
    06:24 03.09.2017
    161Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    По информации СМИ, возможное увеличение счета за выход Великобритании из ЕС объясняется тем, что по итогам последних выборов премьер-министр Тереза Мэй потеряла парламентское большинство, что привело к ослаблению позиции Британии в переговорах с Евросоюзом.
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствует премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на двусторонней встрече
    Премьеры Британии и Украины заявили о важности санкций против РФ
    20:26 05.07.2017
    189
    Премьеры двух стран обсудили программу реформ в Украине на 2017-2020 годы, и Мэй отметила прогресс, которого уже удалось добиться Украине.
    Владимир Гройсман
    Гройсман на три дня уедет в Великобританию. Программа визита
    01:19 05.07.2017
    98
    Визит премьер-министра Украины в Великобританию пройдет 5-7 июля. В ходе визита Владимир Гройсман встретится с британским коллегой Терезой Мэй, главой британского МИД Борисом Джонсоном, а также с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.
    Круглый стол на саммите государств и правительств стран-участниц Европейского союза в Брюсселе
    Встреча лидеров стран ЕС зафиксировала рост разногласий
    09:29 25.06.2017
    1965
    В ЕС продолжаются дискуссии о возможном строительстве газопровода "Северный поток-2", в том числе - о его соответствии европейскому законодательству в сфере энергоснабжения.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    Украина и Мюнхенская конференция: без прорыва, но с простреленным флагом ЕС
    17:17 17.02.2018
    2704
    В Мюнхене накануне стартовала конференция по безопасности, в рамках которой представлена и тема Украины. На форуме уже выступил президент Петр Порошенко, а вот намеченная встреча глав МИД стран "нормандской четверки" не состоится.
    Встреча Порошенко и Терезы Мэй
    Порошенко в Мюнхене встретился с премьером Великобритании Мэй 
    13:22 17.02.2018
    326
    Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что "рад приятной встрече с Терезой Мэй", однако о чем успели поговорить политики, не сообщается.
    Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС
    Британия намерена выкрутить Brexit с пользой для себя
    08:03 05.03.2018
    96
    Помимо всего прочего, Великобритании следует разработать новое, уникальное торговое соглашение с учетом необычности ситуации и интересов всех сторон.
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