Тяжелее переносят заболевание гриппом люди старшего возраста, у которых грипп обычно накладывается на другие болезни, поэтому из 50 умерших 43 человека были в возрасте свыше 60 лет, отметили в Государственном мединституте.
Пятеро украинцев напали на семейную фирму, занимавшуюся реконструкцией исторических мотоциклов, с целью грабежа. Участникам нападения удалось добиться получения 300 тысяч крон (около 12 тысяч долларов).
На то, что в атласе Крым указан российским, первым обратило внимание TV Prima, а затем в МИД выразили свой протест послы Украины и Грузии. Кроме того, в атласе неправомерно была указана территория "Исламского государства".
Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнос заявил, что после победы Милоша Земана на президентских выборах вряд ли следует рассчитывать на какие-то изменения в отношениях между Украиной и Чешской Республикой.
После подсчета результатов на 99% избирательных участков Земан набрал во втором туре 51,67% голосов избирателей, за него проголосовали 2,8 миллиона сограждан. Драгош набрал 48,32% голосов, за него проголосовали 2,62 миллиона человек.
За Земана проголосовали около 2,64 миллиона человек, за его соперника – около 2,42 миллиона человек. Действующий президент победил в 11 из 13 краев страны, проиграв только в Праге и Центрально-чешском крае.
Республиканское статуправление предполагает завершить подсчет голосов к 18.00 (19.00 по Киеву) субботы. Ожидается, что преимущество одного из кандидатов будет минимальным, об этом свидетельствовали и последние опросы общественного мнения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Тяжелее переносят заболевание гриппом люди старшего возраста, у которых грипп обычно накладывается на другие болезни, поэтому из 50 умерших 43 человека были в возрасте свыше 60 лет, отметили в Государственном мединституте.
Пятеро украинцев напали на семейную фирму, занимавшуюся реконструкцией исторических мотоциклов, с целью грабежа. Участникам нападения удалось добиться получения 300 тысяч крон (около 12 тысяч долларов).