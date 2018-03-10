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    Чехия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 346
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    Габриэлла Йирачкова (Gabriella Jiráčková), первая чешская Барби
    Чешская Барби: у меня хорошее тело, которое быстро регенерируется
    11:55 08.03.2018
    1457
    Мне всегда было все равно, что обо мне думают окружающие, поэтому для меня не представляло сложности решиться на это, говорит чешская принцесса красоты.
    Государственный флаг Чешской республики
    Чехия не примет ни одного мигранта по квотам ЕС – премьер
    20:06 01.03.2018
    417Мигранты штурмуют ЕС
    В связи с обращением Еврокомиссии с жалобой в суд ЕС на отказавшихся принимать нелегальных мигрантов Чехию, Польшу и Венгрию, премьер заявил, что он считает ее абсолютно абсурдной.
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    В Чехии разбушевалась смертельная эпидемия гриппа
    04:58 28.02.2018
    534
    Тяжелее переносят заболевание гриппом люди старшего возраста, у которых грипп обычно накладывается на другие болезни, поэтому из 50 умерших 43 человека были в возрасте свыше 60 лет, отметили в Государственном мединституте.
    Термометр. Архивное фото
    Трое бездомных умерли в Чехии из-за сильных морозов
    20:30 27.02.2018
    85Украина остановилась в снежных заносах
    В Чехии в течение последних трех дней стоит холодная погода с ночной температурой местами до минус 25 градусов. Согласно прогнозам метеорологов, такая погода продержится до конца нынешней недели.
    Биатлон. Чемпионат мира. Мужчины. Спринт
    Вслед за США. Чехия объявила бойкот этапу Кубка мира по биатлону в России
    01:34 25.02.2018
    266
    Как сообщил президент Чешского союза биатлонистов Иржи Хамза, несмотря на возможные потери, "будет неправильно, если мы откажемся от своей позиции".
    Интернет-слежка
    В Чехии столкнулись с цензурой электронной почты
    19:54 21.02.2018
    120
    Спам-фильтры блокируют адреса, с которых спам рассылается, а антиспам не фильтрует е-мейлы исходя из их содержания, эти функции выполняют совершенно другие программы, говорит IT-специалист.
    Карел Готт
    Известный чешский певец в тяжелом состоянии попал в больницу
    12:06 19.02.2018
    738
    По данным СМИ, Карел Готт наряду с хоккеистом Яромиром Ягром является самым популярным гражданином Чехии. В мире продано более 30 миллионов копий его дисков.
    Наручники
    В Чехии украинцам дали сроки за ограбление фирмы с двойным убийством
    18:56 08.02.2018
    300
    Пятеро украинцев напали на семейную фирму, занимавшуюся реконструкцией исторических мотоциклов, с целью грабежа. Участникам нападения удалось добиться получения 300 тысяч крон (около 12 тысяч долларов).
    Новорожденный ребенок. Архивное фото
    Чешские мужчины получили право уходить в декрет
    13:39 02.02.2018
    71
    Чешские отцы с медицинской страховкой имеют право получать 70% своей зарплаты в течение недели отпуска, согласно поправке, утвержденной парламентом страны.
    Флаг Чехии
    Чехия вдвое увеличила квоту на украинских заробитчан
    22:58 31.01.2018
    729
    Власти Чехии планируют увеличить прием на работу граждан Украины в сельскохозяйственной сфере, с 572 до 1500 человек, сообщил глава чешского МИД Мартин Стропницкий.
    Во Франции продают глобусы с Крымом в составе РФ
    В Чехии изъяли из продажи атлас с российским Крымом и территорией ИГ
    22:15 31.01.2018
    345
    На то, что в атласе Крым указан российским, первым обратило внимание TV Prima, а затем в МИД выразили свой протест послы Украины и Грузии. Кроме того, в атласе неправомерно была указана территория "Исламского государства".
    Президент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    Что значит победа Земана на выборах?
    11:42 31.01.2018
    817
    Отношения Украины и Чехии не поменяются в связи с приходом Земана на президентский пост, отметил эксперт-международник, кандидат политических наук Владимир Кушниренко.
    Теракт в Кабуле
    Хроника 27 января: теракт в Кабуле, победы Земана и Усика, исключение Кивы
    10:43 28.01.2018
    695
    Мощный взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана. Число пострадавших возросло до ста погибших.
    резидент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    Киев прокомментировал переизбрание Земана президентом Чехии
    22:58 27.01.2018
    2193
    Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнос заявил, что после победы Милоша Земана на президентских выборах вряд ли следует рассчитывать на какие-то изменения в отношениях между Украиной и Чешской Республикой.
    Милош Земан
    Милош Земан. Справка
    19:44 27.01.2018
    622
    Милош Земан выиграл второй тур президентских выборов, набрав, по предварительным данным, 51,6% голосов избирателей и победив экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша.
    Йиржи Драгош
    Соперник Земана признал поражение на выборах президента Чехии
    18:16 27.01.2018
    319
    После подсчета результатов на 99% избирательных участков Земан набрал во втором туре 51,67% голосов избирателей, за него проголосовали 2,8 миллиона сограждан. Драгош набрал 48,32% голосов, за него проголосовали 2,62 миллиона человек.
    резидент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    Милош Земан побеждает на выборах президента Чехии
    16:58 27.01.2018
    748
    За Земана проголосовали около 2,64 миллиона человек, за его соперника – около 2,42 миллиона человек. Действующий президент победил в 11 из 13 краев страны, проиграв только в Праге и Центрально-чешском крае.
    Президент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    Назван лидер президентских выборов в Чехии
    16:12 27.01.2018
    643
    Второй тур президентских выборов проходил в республике в течение пятницы и субботы, в них приняли участие, по предварительным данным, свыше 65% из почти 8,5 миллиона зарегистрированных избирателей.
    Президентские выборы в Чехии
    В Чехии завершился второй тур президентских выборов
    15:12 27.01.2018
    792
    Республиканское статуправление предполагает завершить подсчет голосов к 18.00 (19.00 по Киеву) субботы. Ожидается, что преимущество одного из кандидатов будет минимальным, об этом свидетельствовали и последние опросы общественного мнения.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: Запад поставил крест на Порошенко как новом президенте
    15:34 26.01.2018
    1983
    Если Порошенко все же пойдет на выборы и попытается использовать фальсификации, будет жесткое международное давление на тему непризнания выборов, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Габриэлла Йирачкова (Gabriella Jiráčková), первая чешская Барби
    Чешская Барби: у меня хорошее тело, которое быстро регенерируется
    11:55 08.03.2018
    1457
    Мне всегда было все равно, что обо мне думают окружающие, поэтому для меня не представляло сложности решиться на это, говорит чешская принцесса красоты.
    Карел Готт
    Известный чешский певец в тяжелом состоянии попал в больницу
    12:06 19.02.2018
    738
    По данным СМИ, Карел Готт наряду с хоккеистом Яромиром Ягром является самым популярным гражданином Чехии. В мире продано более 30 миллионов копий его дисков.
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    В Чехии разбушевалась смертельная эпидемия гриппа
    04:58 28.02.2018
    534
    Тяжелее переносят заболевание гриппом люди старшего возраста, у которых грипп обычно накладывается на другие болезни, поэтому из 50 умерших 43 человека были в возрасте свыше 60 лет, отметили в Государственном мединституте.
    Государственный флаг Чешской республики
    Чехия не примет ни одного мигранта по квотам ЕС – премьер
    20:06 01.03.2018
    417
    В связи с обращением Еврокомиссии с жалобой в суд ЕС на отказавшихся принимать нелегальных мигрантов Чехию, Польшу и Венгрию, премьер заявил, что он считает ее абсолютно абсурдной.
    Наручники
    В Чехии украинцам дали сроки за ограбление фирмы с двойным убийством
    18:56 08.02.2018
    300
    Пятеро украинцев напали на семейную фирму, занимавшуюся реконструкцией исторических мотоциклов, с целью грабежа. Участникам нападения удалось добиться получения 300 тысяч крон (около 12 тысяч долларов).
    Биатлон. Чемпионат мира. Мужчины. Спринт
    Вслед за США. Чехия объявила бойкот этапу Кубка мира по биатлону в России
    01:34 25.02.2018
    266
    Как сообщил президент Чешского союза биатлонистов Иржи Хамза, несмотря на возможные потери, "будет неправильно, если мы откажемся от своей позиции".
    Интернет-слежка
    В Чехии столкнулись с цензурой электронной почты
    19:54 21.02.2018
    120
    Спам-фильтры блокируют адреса, с которых спам рассылается, а антиспам не фильтрует е-мейлы исходя из их содержания, эти функции выполняют совершенно другие программы, говорит IT-специалист.
    Термометр. Архивное фото
    Трое бездомных умерли в Чехии из-за сильных морозов
    20:30 27.02.2018
    85
    В Чехии в течение последних трех дней стоит холодная погода с ночной температурой местами до минус 25 градусов. Согласно прогнозам метеорологов, такая погода продержится до конца нынешней недели.
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