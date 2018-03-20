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    Дело Скрипаля. США не исключают санкций против РФ

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (83)

    (обновлено: )41
    Как заявили в Госдепе, США поддерживают "действия британского правительства, которое выгнало российских дипломатов из своей страны".
    Флаг США
    Flickr.com/crobj

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. 

    Бортник: дело Скрипаля - попытки атаки Запада на Путина в ходе выборов
    канал РИА Новости Украина в YouTube
    Бортник: дело Скрипаля - попытки атаки Запада на Путина в ходе выборов
    Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США не исключают собственных мер, направленных против России, после решения Великобритании выслать ряд российских дипломатов по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

    "Мы понимаем и поддерживаем действия британского правительства, которое выгнало российских дипломатов из своей страны. Как я говорила… мы не говорим заранее о своих действиях, но мы внимательно следим и можем предпринять действия", — сказала Науэрт журналистам.

    Науэрт также подтвердила, что США солидарны с Великобританией в оценке того, что "весьма вероятно", что за отравлением стоит Россия, которая таким образом нарушила международную конвенцию о запрещении химического оружия.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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