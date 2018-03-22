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    Россия

    В РФ требуют от США доказательств обвинений по делу Скрипаля

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (93)

    (обновлено: )15440
    Вашингтон призвали предоставить доказательства упомянутых "незаконных действий" России. Как отмечается, при их наличии это можно сделать быстро.
    Сергей Скрипаль. Архивное фото
    stolica-s.su

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Посольство России в США требует от госдепартамента доказательств обвинений по делу Скрипаля или принести извинения.

    Сергей Скрипаль. Архивное фото
    stolica-s.su
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    "Удивляют некомпетентные суждения (официального представителя госдепартамента) госпожи Хезер Науэрт. Давно она стала специалистом в области химоружия? Или уже переквалифицировалась в беспринципного следователя, который без суда выносит вердикт невиновным? Настоятельно просим Вашингтон предоставить доказательства упомянутых "незаконных действий" России. При их наличии это можно сделать быстро. Или же признаться в их отсутствии и извиниться перед нами. Именно так поступают порядочные люди", — говорится в заявлении посольства.

    "Напоминаем, что любая "силовая" риторика в диалоге с Россией контрпродуктивна. При этом запретить ее использование для внутреннего употребления мы не можем", — добавили в дипмиссии.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, США присоединились к обвинениям. Россия это категорически отрицает.

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