Мэй заявила об идентификации вещества, используемого в "деле Скрипаля"

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина, Денис Ворошилов. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила о "положительной идентификации" экспертами военной лаборатории в Портон-Даун вещества, "использовавшегося как часть группы "Новичок", говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии премьера.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению веществом А-234 бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. В качестве ответной меры Мэй выбрала высылку российских дипломатов. При этом Британия попросила отправить домой более трети российского дипсостава.

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Ранее в четверг Мэй в Брюсселе встретилась с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануелем Макроном.

"Премьер представила им детальный доклад о расследовании факта применения на улицах Солсбери боевого нервно-паралитического вещества производившегося в России типа. Она заявила о положительной идентификации ведущими учеными в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося как часть группы "Новичок", — говорится в заявлении.

Мэй также заявила, что Британия уверена в том, что Россия ранее производила это вещество.

"Великобритания, Германия и Франция подтвердили, что не существует другой трактовки случившегося, кроме как той, по которой ответственность за ЧП несет Россия… Лидеры договорились поддерживать контакт в ближайшие дни", — отмечается в заявлении.

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Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.