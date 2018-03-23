Дело Скрипаля. Евросовет согласен с Лондоном по поводу ответственности РФ

КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина. Саммит глав государств Евросоюза согласился с позицией Лондона о том, что Россия, вероятно, несет ответственность за инцидент в Солсбери, заявил глава Евросовета Дональд Туск.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению веществом А-234 бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. В качестве ответной меры Мэй выбрала высылку российских дипломатов. При этом Британия попросила отправить домой более трети российского дипсостава.

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"Евросовет согласен с правительством Соединенного Королевства в том, что высоко вероятно, что Россия несет ответственность за нападение в Солсбери, и что нет другого правдоподобного объяснения", — говорится в сообщении Туска в Twitter.

Дискуссия по теме нападения в Солсбери началась на рабочем ужине лидеров стран ЕС наканунег вечером. По итогам обсуждения этого вопроса ожидаются заключения саммита.

Ранее источник, знакомый с вопросом, сообщал, что ЕС не готовил новых санкции в отношении России в связи с "делом Скрипаля".

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.