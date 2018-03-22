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    Дело Скрипаля. Британский совет прекращает деятельность в России

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (95)

    (обновлено: )15931
    Британскому совету предписано прекратить деятельность в России согласно заявлению Министерства иностранных дел Российской Федерации. Отменены все запланированные мероприятия и программы.
    Табличка образовательной организации Британский совет в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Британский совет (British Council) сообщил о прекращении своей деятельности в России. Об этом сказано на сайте организации.

    "Британскому совету предписано прекратить деятельность в России согласно заявлению Министерства иностранных дел Российской Федерации. Соответственно, мы отменили все запланированные мероприятия и программы. Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание", — отмечается в заявлении.

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    Отметим, Британский совет — это международная организация, представляющая Великобританию в области культуры и образования. Ее представительство работало в Москве с 1959 года.

    Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство.

    В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

    МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персона нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок.

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