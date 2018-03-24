Совет нацбезопасности рекомендует Трампу выслать дипломатов РФ - СМИ

КИЕВ, 24 мар – РИА Новости Украина. Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту США Дональду Трампу выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (Великобритания). Решение может быть принято скоро, сообщает телеканал CNN о ссылкой на неназванный источник.

По данным телеканала, в числе прочих рекомендаций члены Совета по национальной безопасности рекомендовали президенту "выслать российских дипломатов". По словам источника, президент обдумывает рекомендации, "решение будет принято скоро".

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Какие еще были рекомендации и какова в настоящее время позиция Трампа по этому вопросу, не сообщается.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению веществом А-234 бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. В качестве ответной меры Мэй выбрала высылку российских дипломатов. При этом Британия попросила отправить домой более трети российского дипсостава.

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Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.