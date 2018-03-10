Как заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, США в Сирии для того, чтобы "стабилизировать ситуацию в стране", чтобы она прошла "через Женевский процесс и подошла к проведению выборов в будущем".
В госдепе подчеркнули, что правительство США применяет антироссийские санкции, чтобы "оказать давление на Россию для решения наших озабоченностей, связанных с ее агрессией в Украине, вмешательством во внутренние дела других стран и нарушениями прав человека".
В заявлении представителя госдепартамента США Хезер Науэрт говорится, что Вашингтон готов при взаимодействии с Францией, Германией, и Украиной сотрудничать с РФ в вопросе реализации минских соглашений.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Как заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, США в Сирии для того, чтобы "стабилизировать ситуацию в стране", чтобы она прошла "через Женевский процесс и подошла к проведению выборов в будущем".