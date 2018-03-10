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    Хезер Науэрт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Логотип на павильоне компании Газпром
    "Газпрому" не удалось выставить Украину ненадежным транзитером - Госдеп
    02:16 08.03.2018
    749Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Официальный представитель государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что "украинцы вдохновили мир, объединившись для уменьшения потребления газа на 14%".
    Флаг США
    Госдеп США обвинил Россию в гибели украинской медсестры в Донбассе
    02:18 23.02.2018
    802Донбасс: новое перемирие
    Представитель государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что Россия продолжает в Донбассе конфликт, "который уже унес более 10 000 жизней".
    Флаги США и Украины
    Госдеп призвал власти Украины выполнить обещания Майдана
    03:38 20.02.2018
    1031Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Украина предприняла в последние годы много важных шагов, но требуется еще проделать немало работы, чтобы выполнить обещания Майдана и реализовать потенциал Украины, заявили в Госдепе.
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. Архивное фото
    США отвергли обвинения в планах разделить Сирию
    22:55 08.02.2018
    128Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Как заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, США в Сирии для того, чтобы "стабилизировать ситуацию в стране", чтобы она прошла "через Женевский процесс и подошла к проведению выборов в будущем".
    Флаг США и флаг России
    Госдеп США передал в конгресс документ об "успехах" санкций против РФ
    08:18 01.02.2018
    518США - Россия: санкции преткновения
    В госдепе подчеркнули, что правительство США применяет антироссийские санкции, чтобы "оказать давление на Россию для решения наших озабоченностей, связанных с ее агрессией в Украине, вмешательством во внутренние дела других стран и нарушениями прав человека".
    Протесты в Тегеране
    "Хотим перемен, а не революций". США сделали заявление по Ирану
    16:54 04.01.2018
    207Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США рассчитывают на проведение экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации с протестами в Иране в ближайшие пару дней.
    Флаг США
    США задумались о санкциях против Ирана на фоне массовых протестов
    02:57 03.01.2018
    88Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США "пристально следят за сообщениями о возможном нарушении прав этих протестующих, которые протестуют мирно".
    Флаг США
    США готовы поддержать "Минск-2" в партнерстве с Нормандским форматом
    19:29 28.12.2017
    724Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    В заявлении представителя госдепартамента США Хезер Науэрт говорится, что Вашингтон готов при взаимодействии с Францией, Германией, и Украиной сотрудничать с РФ в вопросе реализации минских соглашений.
    Флаг США и флаг России
    Госдеп США обвинил Россию в обстрелах украинцев
    22:56 13.12.2017
    936Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Как заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт, США глубоко обеспокоены "продолжающимися нападениями на гражданскую инфраструктуру в Донецкой области".
    Флаги США и Украины
    Госдеп США прокомментировал ситуацию вокруг Саакашвили
    23:19 05.12.2017
    3089Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США призывают власти Украины к деэскалации ситуации вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
    Флаги Украины и США
    Госдеп присоединился к поздравлениям Украины от "всех друзей в НАТО"
    00:11 25.08.2017
    90День Независимости и взрыв в центре Киева
    Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт процитировала поздравление в адрес Украины с Днем Независимости от НАТО.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Флаги США и Украины
    Госдеп призвал власти Украины выполнить обещания Майдана
    03:38 20.02.2018
    1031
    Украина предприняла в последние годы много важных шагов, но требуется еще проделать немало работы, чтобы выполнить обещания Майдана и реализовать потенциал Украины, заявили в Госдепе.
    Флаг США
    Госдеп США обвинил Россию в гибели украинской медсестры в Донбассе
    02:18 23.02.2018
    802
    Представитель государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что Россия продолжает в Донбассе конфликт, "который уже унес более 10 000 жизней".
    Логотип на павильоне компании Газпром
    "Газпрому" не удалось выставить Украину ненадежным транзитером - Госдеп
    02:16 08.03.2018
    749
    Официальный представитель государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что "украинцы вдохновили мир, объединившись для уменьшения потребления газа на 14%".
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. Архивное фото
    США отвергли обвинения в планах разделить Сирию
    22:55 08.02.2018
    128
    Как заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, США в Сирии для того, чтобы "стабилизировать ситуацию в стране", чтобы она прошла "через Женевский процесс и подошла к проведению выборов в будущем".
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