Украина: тотальное разочарование. Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Давлением на Надежду Савченко можно влиять на очень многих политиков, в том числе Тимошенко и Коломойского; рейтинги власти рухнули, но и граждане разочарованы в политике в целом; антироссийская риторика властей продолжается, но товарооборот между Украиной и РФ растет. Об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в пресс-центра РИА Новости Украина.

Не рассчитали психологию Савченко

Главным политическим событием недели в стране стало "дело Надежды Савченко". Ее задержали 22 марта сразу после заседания Верховной Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. Савченко подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству нескольких политических фигур, в том числе президента Петра Порошенко. Суд избирает Савченко меру пресечения.

Изначально это дело начиналось как элемент общей электоральной стратегии власти, сообщил директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Так, если на выборах в 2014 году главные лозунги концентрировались вокруг войны на Востоке и "Вернем Крым", то сегодня эти факторы себя исчерпали, поэтому власть ключевым инструментом выборов 2019 года выберет борьбу с "пятой колонной", которая может превратиться в охоту на ведьм.

"Этому делу должно было поспособствовать задержание Рубана с партией оружия. Но поскольку общество не поверило, что Рубан может быть организатором всеукраинского переворота, нужна была более ощутимая фигура. Депутат, военный, более известный. И здесь Надежда Савченко просто подошла, выступила паззлом в этом процессе. С одной стороны, она военный и хорошо распиарена. С другой – ее люто ненавидели во власти, потому что она критиковала войну. И Савченко знала Рубана, находится с ним в каких-то отношениях и не может сдать его", – рассказал политолог.

Но власть, подчеркивает Бортник, допустила серьезную ошибку: не рассчитали характер и психотип этого человека.

"Вся надежда была на то, что Савченко останется за рубежом, ее спокойно можно будет назвать "агентом Кремля" и пугать общество Савченко и Рубаном. Говорить, что все оппозиционеры – или "агенты Кремля", или сумасшедшие. … Но Савченко не просто вернулась в страну, а подняла ставку – да, может я организовывала! Потому что это поддерживает общество. И получилось, что власть своими ресурсами начала пиарить возможность военного переворота в стране", – заявил эксперт.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко

"Порошенко спасает свой второй срок"

Посадить Савченко в тюрьму – плохой вариант для власти: это оставляет Савченко в центре внимания СМИ и вызывает глубокое недоверие к любым действиям власти, потому что буквально два года назад власть этого человека называли святой, вручили "Героя", напомнил Бортник. Также это вызывает, мягко говоря, непонимание на Западе: украинские власти просила "повлиять на Путина", а теперь сами называют Савченко преступницей.

"А почему Савченко так делает? Единственным возможным рациональным выходом из этой ситуации для нее оставалось повышение ставок. Более того, Савченко показывает, что она не готова играть в игру, которую ей предлагает украинская власть. Все ее заявления – это продолжение политического пиара, она продолжает дальше навязывать свое видение украинского политического проекта и продолжает дискредитировать органы власти в стране. Это единственный вариант политически выжить в Украине", – пояснил политолог.

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Политический эксперт Алексей Якубин считает, что с "делом Савченко" на наших глазах происходит операция по спасению второго президентского срока Петра Порошенко.

Украинское фото Петр Порошенко. Архивное фото

"Власть своими действиями создает Савченко рейтинг. В последние полгода-год Савченко стала намного менее интересна обществу, чем раньше. А здесь власть рукотворно "накачивает" рейтинг Савченко и сознательно идет на это. Власть напугали свои рейтинги и уровень поддержки конкурентов", – считает политолог.

Он допускает, что сама Савченко даже сознательно не участвует в этом, но ей подогревают амбиции и Банковая пытается "вылепить популярного оппозиционного политика под президентские выборы 2019 года, чтобы она могла "откусывать" голоса Юлии Тимошенко".

При этом сама Савченко бьет в ахиллесову пяту власти – как эти люди, собственно, пришли ко власти: подобную ситуацию мы уже видели во время суда над Януковичем, где показания многих политиков были саморазоблачающими.

Проект "Надежда" – удар по создателям?

Иное мнение – у директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумков. Он не верит, что сегодня "проект Савченко" – это проект Банковой.

"Они очень сильно обожглись на Саакашвили, а второй раз входить в эту же воду – это нужно быть или очень недальновидным, или человеком, обладающим мазохистскими наклонностями. Я думаю, что проект Савченко – это не проект Порошенко или администрации президента. Плюс я не совсем понимаю, какую пользу можно от этого получить. Поднять упавшие рейтинги, а они упали очень сильно, такими телодвижениями будет достаточно тяжело", – сказал политолог.

Можно, конечно, создать новый проект под названием "Надежда" – но это детище может сожрать всех прародителей как в "Батькивщине", так и в Блоке Петра Порошенко, уверен Разумков. Все можно было бы списать на козни Банковой, оппонентов Савченко, но тогда не совсем понятно, почему она сначала берет тайм-аут, а только после этого начинает признавать, что она была участником всех этих процессов, которые ей инкриминируются.

"Савченко бы не смогла сама запустить подобный проект по "выводу власти на чистую воду", как она об этом заявляет. У Савченко нет ни знаний, ни опыта в этой сфере. … А если она это все организовывала, почему она не заложила ни одного доказательства своей невиновности? Ни алиби, ни позиций к отступлению не заготовили", – заявил эксперт.

Очень хорошая подготовка

Также Разумков не верит, что Савченко – "мозг" этой операции: она может быть организатором, воплотителем в реальность, но продумать, просчитать все, что было озвучено в рамках этого уголовного дела, у нее вряд ли получилось бы.

"В том, что с Савченко кто-то работает и работает очень профессионально – это факт. Это прослеживается еще с момента ее возвращения из Российской Федерации", – подчеркнул политолог, добавив, что даже в первые дни она выступала очень правильно и грамотно с точки зрения публичных выступлений.

Далеко не все украинские политики, даже которые работают со специалистами, могут похвастаться настолько качественной, эффективной, понятной, простой риторикой, которую мы видим у Надежды Савченко, говорит эксперт. Да, иногда она берет тайм-аут, но потом выходит подготовленная, с сильными месседжами и яркими роликами.

"Дело Савченко": что дальше

Скорее всего, Савченко в ближайшее время будет находиться в местах не столь отдаленных, прогнозирует Руслан Бортник: до 2019 года нас ожидает продолжение сериала вокруг Савченко, а уже в 2019 году она выйдет в ипостаси кандидата в президенты, хотя и без шансов на победу. Но будет возможность войти в парламент, создать там свою фракцию.

"Серий будет много, истерик – много, в этом деле власть наверняка попытается бросить в топку новые фигуры. Уже звучат фамилии Семенченко, Соболева, Парасюка, Билецкого…. Но это может быть и Юлия Тимошенко, и Коломойский, и Медведчук – кто угодно", – сказал политолог.

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А Алексей Якубин считает, что операция Банковой может выйти из-под контроля и обернуться против нее самой.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Задержанная внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко в сопровождении журналистов и правоохранителей, идет в управление СБУ

Соцопросы: крах надежд власти

Обсудили эксперты и неожиданные данные социологических исследований, опубликованные на неделе. Напомним, Тимошенко отдают несомненное лидерство, а Порошенко – только четвертый.

"Петру Порошенко даже не светит выход во второй тур. Оба заказчика этих опросов пытались донести этот тезис не столько до общества, сколько до окружения президента. Обнародование этих социологических опросов в значительной мере ускоряет развязку среди команды власти. Думаю, что в течение весны-лето будет принято решение или о конституционной реформе, или о досрочных парламентских выборах, или возможно о референдумах НАТО… Нужна какая-то кардинальная акция, попытка перезагрузиться, потому что Петру Порошенко даже второй тур не светит. А проиграв президентскую кампанию, он проиграет и парламенсткую. А с ним – и вся его команда", – сообщил Бортник.

И второй месседж этих вопросов, продолжил Бортник, – общая тотальная слабость всей политической системы и то, что побеждает на выборах кандидат "Против всех": от 50 до 60% украинцев или не определились, или вообще не пойдут на выборы.

Власть не приобретает рейтинг, а зарабатывает только антирейтинг, отмечает Алексей Якубин. Понимая, что остается год до президентских выборов, Банковая ищет способы, как увеличить свою поддержку у населения и ослабить конкурентов.

"Но на самом главный враг Порошенко – это его действия и антирейтинг власти. … Но на Банковой избрали стратегию "топить всех". Есть попытки показать, что везде вокруг – "агенты Кремля". Но эти вещи уже не работают", – уверен политолог.

Разрыв договора, который… не действовал

Еще одна тема недели – решение Кабинета министров прекратить действие программы экономического сотрудничества с РФ на 2011-2020 годы.

"Таких договоров, не функционирующих, между Украиной и Россией – еще несколько сотен. Которые можно с удовольствием, под камеры, для пиара рвать. Разрывание договора никоим образом не влияет на украино-российские экономические отношения, поскольку этот договор давно не функционирует. Более того, мы видим, что экономика между странами растет – на 30% в прошлом году и в январе – еще на 30% по сравнению с январем прошлого года", – рассказал Бортник.

А Якубин видит в действиях властей попытку продолжать антироссийскую риторику.

"Но при этом, если мы посмотрим не реальные экономические показатели, мы видим, что за последний год торговля с РФ возросла на 30%. Несмотря на антироссийскую риторику, предприниматели и товары перемещаются в Россию, потому что других рынков нет. А это – знакомый рынок. … Я скорее рассматриваю это как продолжение пиар-линии со стороны власти на антироссийскую риторику. При этом власть признала результаты выборов президента РФ, кроме Крыма", – подытожил эксперт.