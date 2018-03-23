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    Сенаторы-демократы запросили у Трампа отчет по "делу Скрипаля"

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    Отравление Скрипаля. Британия против России (106)

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    Американские сенаторы-демократы запросили у Трампа отчет о том, "использовало ли иностранное государство смертельное химическое или биологическое оружие в нарушение международного законодательства".
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Американские сенаторы-демократы запросили у президента США Дональда Трампа отчет для конгресса по "делу Скрипаля", сообщается в письме на сайте сената.

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    REUTERS John Thys/Pool via Reuters
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    "Мы запрашиваем постановление, использовало ли иностранное государство смертельное химическое или биологическое оружие в нарушение международного законодательства, и доложить конгрессу анализ атаки", — говорится в письме политиков.

    Согласно заявлению, запрос президенту отправили влиятельные сенаторы от демократической партии Роберт Менендес и Дик Дурбин, а также четыре члена ключевых комитетов сената США по национальной безопасности.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

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