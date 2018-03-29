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    Состояние здоровья дочери Скрипаля быстро улучшается

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (152)

    (обновлено: )15410
    Согласно данным, отравление Юлии Скрипаль было не таким сильным, как у отца, она даже приходила в себя после инцидента. Ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии.
    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля уже не находится в критическом состоянии и ее здоровье "быстро улучшается". Об этом говорится в заявлении госпиталя Солсбери, сообщает Sky News.

    Юлию Скрипаль вместе с отцом отравили в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" 4 марта, с тех пор они оба находятся в больнице.

    По некоторым данным, отравление Юлии Скрипаль было не таким сильным, как у отца, она даже приходила в себя после инцидента.

    "После несчастного случая в Солсбери в воскресенье, 4 марта, в больнице округа Солсбери лечились три человека… Сейчас на лечении находятся только двое пациентов и мы рады сообщить, что Юлия Скрипаль быстро выздоравливает, она вышла из критического состояния, ее состояние сейчас стабильное", — говорится в сообщении

    "Ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии", — отметили в больнице.

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    В понедельник 15 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Албания и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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