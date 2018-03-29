Состояние здоровья дочери Скрипаля быстро улучшается

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля уже не находится в критическом состоянии и ее здоровье "быстро улучшается". Об этом говорится в заявлении госпиталя Солсбери, сообщает Sky News.

Юлию Скрипаль вместе с отцом отравили в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" 4 марта, с тех пор они оба находятся в больнице.

По некоторым данным, отравление Юлии Скрипаль было не таким сильным, как у отца, она даже приходила в себя после инцидента.

"После несчастного случая в Солсбери в воскресенье, 4 марта, в больнице округа Солсбери лечились три человека… Сейчас на лечении находятся только двое пациентов и мы рады сообщить, что Юлия Скрипаль быстро выздоравливает, она вышла из критического состояния, ее состояние сейчас стабильное", — говорится в сообщении

"Ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии", — отметили в больнице.

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В понедельник 15 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Албания и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.