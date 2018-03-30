Появились новые подробности о состоянии дочери Скрипаля

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КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Пришедшая в себя в британском Солсбери дочь Сергея Скрипаля Юлия уже может пить и принимать пишу, сообщает телеканал Sky News.

Как говорится в сообщении телеканала, дочь британского шпиона Сергея Скрипаля Юлия, "насколько мы понимаем, уже употребляет пишу и пьет в больнице".

Накануне стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и может говорить, ее состояние быстро улучшается.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

news.sky.com/ Юлия Скрипаль

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.