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    В мире

    Появились новые подробности о состоянии дочери Скрипаля

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (154)

    (обновлено: )20301
    Накануне стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и может говорить, ее состояние быстро улучшается.
    Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Фото telegraph.co.uk

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Пришедшая в себя в британском Солсбери дочь Сергея Скрипаля Юлия уже может пить и принимать пишу, сообщает телеканал Sky News.

    Как говорится в сообщении телеканала, дочь британского шпиона Сергея Скрипаля Юлия, "насколько мы понимаем, уже употребляет пишу и пьет в больнице".

    Накануне стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и может говорить, ее состояние быстро улучшается.

    В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

    news.sky.com/
    Юлия Скрипаль

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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