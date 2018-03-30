Экс-разведчик: "дело Скрипаля" выгодно британским политикам из-за Brexit

РИА Новости Украина

Успешная карьера Игоря Цибулы (Igor Cibula) в качестве офицера разведки в первом департаменте Министерства внутренних дел была прервана чистками времен нормализации (в 1970 г.). В 1990-е гг. Цибула продолжил свою работу в разведке, в 1993-1995 гг. занимал пост главы словацкой разведывательной службы, пишет Sputnik Чехия.

Стали ли результаты выборов в РФ для Вас сюрпризом? Можете предположить, каковы будут приоритеты Путина во внешней политике?

Для Путина сейчас главное – укрепить позицию РФ в качестве всеми уважаемого партнера на международной арене. Скорее всего, он будет стараться развивать отношения со странами БРИКС, маневрировать по вопросу сложной ситуации в Сирии, стабилизировать позицию России на Ближнем Востоке, искать решение донбасского вопроса таким образом, чтобы найти партнеров в Европе. У Путина нет иллюзий относительно политической элиты Вашингтона, президент считает, что США будут продолжать вести торговую войну против России.

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В последнее время активно обсуждается "дело Скрипаля". Какое у вас мнение о выводах представителей британского правительства?

Пока в этом вопросе остается много неясного, но лично я считаю, что российское правительство в этом не виновато. Я соглашусь с мнением экс-руководителя израильской спецслужбы "Натив" Якова Кедми о том, что "британские политики настолько деградировали со времен Черчилля, что у них есть только внутриполитические цели, а о политике государства они не думают".

Британский оппозиционный лидер Джереми Корбин высказал мнение, что за отравлением Скрипаля, возможно, стоит не российское правительство, а местная мафия.

Лидер лейбористов – старый русофил, отсюда и вся его сдержанность в этом вопросе. Существует множество спекулятивных версий, но ни одна из них не опирается на факты. Жаль, британское правительство вместо разумной оценки "дела Скрипаля" использует весь этот случай в качестве инструмента антироссийской пропаганды, что удобно британским политикам, поскольку кабинет Мэй не знает, что делать с Брекситом, и поэтому госпожа премьер своими речами об отравлении Скрипаля и его дочери хочет отвести внимание общественности от проблем, связанных с выходом Британии из ЕС.

Что потеряла Россия в результате украинского конфликта?

Россия больше всего потеряла в том плане, что были нарушены традиционные исторические отношения между россиянами и украинцами. Украина была вытолкнута в сферу влияния НАТО, были нарушены культурные связи двух народов, усилились шовинистические настроения. Ухудшились отношения России с Европой, которая – за исключением Польши и Прибалтики – никогда не была русофобской.

Отношения России и Украины разделяют и словацких политиков…

Россия – самая большая страна в Европе. Важный игрок в глобальной геополитике и мировой торговле. В стратегическом плане Россия не является для Словакии врагом, поэтому Словакия должна воспринимать Россию в качестве важного партнера и искать сферы общих интересов.