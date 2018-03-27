Скрипаль и Украина. Отечественная дипломатия в глубоком прогибе

Роман Степняк

Пост вице-спикера

В воскресение 25 марта первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к своим оппонентам по Facebook, "разгоняющих очередное предательство, мол, все страны ЕС высылают российских дипломатов" и пристыдила их за недальновидность. Мол, надоело это предательство и непрофессионализм. "Высылка российских консулов ​​вызовет высылку украинских консулов ​​- и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда хотите? Или спросим у мамы Клих, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?".

Нормально, да? И мне показалось, что это тот случай, когда в речах украинских политиков поселяется здравый смысл.

Но это было воскресение, и согласовывать свой пост, у вице-спикера, видимо, было не с кем. А уже в понедельник с куда более существенным заявлением на тему высылки российских дипломатов выступил сам президент Петр Порошенко: "Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, принял решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся", — отметил президент, добавив, что "Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни".

Ирина Геращенко тут же сочинила новый пост, полностью согласившись с мнением главы государства: "решение о высылке – правильное, это политический сигнал солидарности нашим европейским партнерам". Демократично, весело и без обид.

Королевский интерес

А теперь поразмышляем, кто же все-таки заказывает музыку и, как уничтожаются ростки здравого смысла в самом зародыше. В этом контексте трудно не согласиться даже с радикальными высказываниями: у нас на востоке война, погибло уже более 10 тысяч украинцев, соседи к этой войне имеют пусть, косвенное, но реальное отношение, в их возможностях повлиять на ход событий на Донбассе, но они этого не делают. Мы ругаемся на них разными неприличными словами, обзываем агрессорами, грозимся визовыми отношениями, а дипломатические отношения – как окопанные. И договор о дружбе – как гарант стабильности.

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А тут, в чужой стране, в далеком городе Лондоне получился (то ли не получился) инцидент с отравлением двух граждан, к Украине отношения никакого не имеющим. С Великобританией у Украины каких-либо особых дружеских обязательств не налажено, сама королева, небось, плохо представляет, где тот Крым и Донбасс находятся, и какой у нее к ним королевский интерес. Можно было бы хотя бы для вида продемонстрировать некую субъектность, проявить так дружно декларируемое национальное достоинство. Видимо это и побудило Геращенко написать воскресный пост: национальные интересы и судьба граждан независимой страны для нас, как на лозунгах время от времени марширующих с факелами по Крещатику националистов, прежде всего.

Загадка в Солсбери

Но дипломатия в отечественном применении штука сложная. Ведомству Павла Климкина куда важнее проявить приверженность абстрактной солидарности и прогнуться перед Западом, даже если ему, Западу, от этого ни жалко, ни холодно.

У Запада свои интересы и свои разборки на тесном земном шарике. Британцы в радостной истерике реанимировали старый имперские принцип обвинения "с большой долей вероятности", повесив отравление двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Лондоне на российские спецслужбы. Априори, без расследования и каких-либо доказательств.

Совершенно понятно, что сам инцидент никто расследовать не будет, и установление истины никому не нужно. Трагедия двух людей на фоне глобальных проблем мировой политики ничего не значит. В данном случае это лишь повод для большой игры. Вполне вероятно, что конечной целью является даже не Россия, а выяснение отношений англо-саксонского мира с материковой Европой. Американцам крайне не нравились попытки объединенной Европы играть самостоятельную роль. Появление единой европейской валюты, разговоры о создании альтернативной НАТО объединенных европейских вооруженных сил, попытки самостоятельной экономической политики ведущих европейских стран ставят под угрозу американскую гегемонию над Старым светом.

Чтобы ослабить Европейский Союз был придуман Брекзит. По весьма странному стечению обстоятельств подданные ее Величества с незначительным перевесом голосов приняли решение о выходе Великобритании из ЕС. Сложный переговорный процесс время от времени откладывает окончательные сроки полного разрыва островов с европейским материком. Британии нужно заплатить около 50 миллиардов евро компенсации за расторжение соглашений с ЕС. Процесс не мог не сказаться на внутриполитической ситуации в стране, а позиция премьер-министра Терезы Мэй становится все более шаткой.

На подтанцовке у Мэй

Разыграв спектакль с отравлением Скрипаля, Мэй при полной поддержке американцев решает несколько вопросов.

Во-первых, история серьезно отвлекает британское общество от непростых внутренних проблем и на какое-то время снимает разговоры об отставке премьер-министра.

Во-вторых, используя все еще действенные принципы евроатлантической солидарности, США и Великобритании удалось склонить на свою сторону большую часть стран континентальной Европы, которые согласились поддержать британского премьера и подключиться к обвинению России в отравлении Скрипалей "с большой долей вероятности" и выслать символическое количество дипломатов из своих стран. Присоединились к этой инициативе не все, что говорит о неких трещинах в самой конструкции Европейского Союза.

В-третьих, Соединенные Штаты и Великобритания продемонстрировали намерения не ослаблять давление на Россию, которая на данный момент представляется их главным геополитическим противником. И будет таковым еще не один год и не одно десятилетие.

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Что же касается жертвенности отечественной дипломатии, высылкой российских дипломатов крайне усложнившей консульские возможности помощи украинским гражданам на территории России, то вряд ли кто-либо это всерьез оценит. А проблески здравого смысла наподобие воскресного поста первого вице-спикера парламента, лишь останутся напоминанием о нашем участии в чужой игре и по чужим правилам.