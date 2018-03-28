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    "Дело Скрипаля". Полиция установила наиболее вероятный источник заражения

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (150)

    (обновлено: )92008
    В результате тщательного криминалистического и научного изучения, следователи полагают, что Скрипали впервые подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в своем доме.
    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Следователи Скотланд-Ярда пришли к выводу, что работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома.

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    "В результате тщательного криминалистического и научного изучения, следователи полагают, что Скрипали впервые подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в своем доме. Специалисты выявили самую высокую на данный момент концентрацию отравляющего вещества на входной двери в доме", — говорится в сообщении полиции.

    "Те, кто живет по соседству со Скрипалями, могут увидеть, что полицейские проводят обыски, но я хочу заверить, что риск остается низким и наши обыски являются мерой предосторожности", — отметил старший координатор национальных усилий по борьбе с терроризмом Дин Хейдон.

    Лондон утверждает, что к отравлению британского шпиона Скрипаля веществом А234 причастно российское государство. Россия это категорически отрицает, напоминая о близости к Солсбери, где все произошло, химической лаборатории Минобороны Великобритании.

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