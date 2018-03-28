Знакомый Скрипаля допустил криминальный след в его отравлении

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина, Наталья Копылова. Бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, которого отравили 4 марта вместе с дочерью Юлией, мог быть связан с международной криминальной группировкой, считает проживающий в Великобритании российский бизнесмен Валерий Морозов, который был лично знаком со Скрипалем.

"Мое мнение, что он мог быть замешан в международной группировке, связанной с криминалом. И, естественно, что там это связано либо с большой политикой, где кого-то обманули, работая над большим политическим проектом. Либо что-то связанное с деньгами, так как криминал обычно связан с деньгами", — сказал Морозов РИА Новости.

По его словам, его предположение "основано на словах Скрипаля о том, что он занимается Cyber Security". "Это, скорее всего, связано с политическим шпионажем. Возможно, там внутри начались какие-то разборки", — считает бизнесмен.

"Я знаю, как тут все устроено, здесь давно все превратилось в международный преступный хаб, все связано с политикой", — добавил он.

Морозов сообщил, что его знакомство со Скрипалем состоялось при случайных обстоятельствах в декабре прошлого года. "Я с ним познакомился в декабре 2017 года. Он действительно активно занимался многими делами, такой деловой человек. Имел вид такого "мужика на коне", — рассказал собеседник агентства.

Скрипаль, по его словам, сообщил, что занимается многими делами и проектами. "Он сам рассказал, что у него были какие-то отношения и с российским посольством. Он этого не скрывал и говорил, что и британцы знали об этом. По его словам, он занимался Cyber Security, аналитикой. Для себя я решил, что не надо мне с ним контактировать", — добавил бизнесмен.

Великобритания, с начала 90-х годов активно принимавшая беглых бизнесменов из стран бывшего СССР, стала околокриминальным хабом, считает Морозов. "После распада СССР люди, которые на этом нажились и ограбили свои страны, сейчас здесь, в Лондоне. Поскольку Запад положительно отнесся к распаду СССР и тому, что происходило в 90-е годы в России, то он принял много представителей криминального мира, которые продолжают жить здесь по тем же понятиям", — заявил собеседник агентства.

Читайте также: Корнейчук: высылка дипломатов РФ – низкопробное шоу для украинцев

"Я сталкиваюсь с выходцами из СНГ, которые продолжают заниматься мошенничеством. При этом при любом конфликте они начинают винить (президента РФ Владимира — ред.) Путина. Вот, сейчас мы имеем то же самое, что ни случись — виноват Путин. Никто не будет искать преступников, все будут искать нити к Путину. Поэтому я в своих встречах и интервью местным СМИ говорю и призываю, что необходимо разбираться в ситуации, а не огульно кого-то обвинять. В том числе и потому, что эти ситуации являются угрозой Западу", — сказал Морозов.

Лондон утверждает, что к отравлению британского шпиона Скрипаля веществом А234 причастно российское государство. Россия это категорически отрицает, напоминая о близости к Солсбери, где все произошло, химической лаборатории Минобороны Великобритании.