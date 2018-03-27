Дело Скрипаля и "холодная война": массовая высылка российских дипломатов

РИА Новости Украина

Небывалый дипломатический удар нанесли по России в понедельник власти более, чем дюжины стран во главе с США — в европейских и заокеанских столицах в понедельник практически одновременно заявили о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля"; Вашингтон дал неделю на возврат 60 дипломатов, из которых 12 — сотрудники миссии РФ при ООН, решено закрыть российское консульство в Сиэтле.

В Москве отреагировали на беспрецедентный выпад, заявив, что "недружественный шаг не пройдет бесследно", и что Вашингтон "ничего, кроме силы не понимает", сообщает РИА Новости.

Демарш западных государств последовал в ответ на ситуацию вокруг "дела Скрипаля". В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Парад заявлений

В 16.00 по Киеву ленты новостных агентств окрасились в красный цвет от сообщений с пометкой "срочно", поступающих из-за рубежа. США приняли решение о высылке десятков "российских разведчиков" и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля", сообщил журналистам чиновник из администрации США.

Как заявил чиновник из Белого дома, США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, всего 60 человек — на то, чтобы покинуть Штаты им дается семь дней. Кроме того Вашингтон заявил, что готов принять новые меры против Москвы в случае ответа России на высылку дипломатов и закрытие генконсульства в Сиэтле.

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Посол США в РФ Джон Хантсман в видео, опубликованном в Twitter, заявил, что "сегодняшние действия делают США более безопасным местом тем, что ограничивают возможность России шпионить за американскими гражданами и вести тайную деятельность, которая угрожает национальной безопасности США".

Бывший заместитель генерального секретаря ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе отметил, что не может вспомнить подобных синхронизированных выпадов ряда стран, "когда никем не была доказана ничья вина".

Однако, говоря о решении американских властей выслать сотрудников российской миссии при ООН, Орджоникидзе назвал такой шаг "чистым нарушением международного права".

"Эти сотрудники не аккредитованы при госдепартаменте", — указал он.

Кроме США о высылке российских дипломатов заявили ряд стран ЕС и НАТО, а также Украина.

Канада проинформировала о высылке четырех сотрудников российского посольства и генерального консульства в связи с "делом Скрипаля". Швеция высылает одного дипломата, ФРГ — четверых, Польша — четверых, Латвия — одного дипломата и одного сотрудника "Аэрофлота", Литва — троих дипломатов, Италия — двоих, Франция — четверых, Эстония — одного, Чехия — троих, Нидерланды — двоих, Румыния — одного, Финляндия — одного, Дания — двоих, Хорватия — одного, Швеция — одного, Албания — двоих, Испания — двоих.

Украинская солидарность

Киев решил проявить солидарность с европейскими и заокеанскими коллегами и выслать 13 российских дипломатических работников.

"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся. А как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", — написал президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

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Таким образом, из всех стран высылке подлежат всего 112 российских сотрудников.

Реакция МИД РФ

Реакция МИД России не заставила себя долго ждать. Первым на выпад со стороны США отреагировал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он назвал высылку российских дипломатов серьезным ударом по количественному и качественному составу дипломатических работников.

Он заявил, что выразил жесткий протест в отношении неправомерных действий США и подчеркнул, что "на сегодняшний день нет ни одного доказательства о вмешательстве Российской Федерации в расследование дела как такового, равно как и о причастности России к трагедии, которая произошла в Солсбери".

Посол посетовал, что "Вашингтон ничего другого кроме силы не понимает".

"Я считаю, что ответ должен быть адекватным. Москва примет соответствующее решение. Но считаю, даже как гражданин РФ, что оставлять безнаказанным такие непродуманные, провокационные шаги нельзя", — подчеркнул он.

МИД России опубликовал официальное заявление, в котором выразил решительный протест в связи с решением ряда стран-членов ЕС и НАТО о высылке российских дипломатов.

"Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем", — заявили в МИД РФ, подчеркнув, что рассматривают действия иностранных государств как недружественный шаг, не отвечающий задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте в Солсбери.

Пока не высылают

Несмотря на то, что на прошлой неделе лидеры стран ЕС выразили солидарность с оценкой правительства Британии по "делу Скрипаля", ряд стран Евросоюза не объявили о высылке российских дипломатов — это Словакия, Венгрия, Австрия, Словения, Болгария, Греция, Мальта, Люксембург, Бельгия, Ирландия, Португалия, Кипр.

Словения выступила против высылки сотрудников российских дипмиссий. Премьер-министр Словении в техническом мандате Миро Церар, согласно сообщению портала издания Delo, заявил, что официальная Любляна не будет высылать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".

Представитель австрийского правительства Петер Лаунски-Тиффенталь в понедельник заявил, что Австрия не будет высылать дипломатов РФ на фоне "дела Скрипаля" и намерена держать открытыми каналы диалога с Москвой. Вместе с тем Лаунски-Тиффенталь отметил, что Вена поддерживает решение об отзыве посла ЕС из Москвы.

Словакия на вторник пригласила посла РФ в Братиславе.

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"После тщательного рассмотрения вариантов, МИД республики решил безотлагательно вызвать посла РФ в Словакии на вторник 27 марта и попросить у него объяснений к данному инциденту. Развитие ситуации, как и ответ России на вызовы, которые ей адресовали государства ЕС, включая Словакию, окажут влияние на дальнейшие шаги, которые мы в данном случае готовы рассмотреть", — заявил словацкий дипломат.

Вывернутся

Как полагает ветеран советской разведки, писатель и публицист Михаил Любимов, решение Вашингтона о высылке 60 российских дипломатов стало глупостью и является проявлением зависимости американского президента Дональда Трампа от антироссийских кругов в США.

По мнению Любимова, российская разведка найдет возможность эффективно работать в США и дальше, несмотря на предстоящую высылку дипломатов из РФ.

"Вывернутся, это дело наживное", — сказал Любимов.

Он напомнил, как в 1971 году Великобритания выслала 105 советских дипломатов, в том числе сотрудников внешней разведки КГБ СССР и Главного разведывательного управления Генштаба ВС СССР.

"Конечно, тот удар по нашей разведке был сильным, но мы продолжали снабжать инстанции информацией. И инстанции были довольны. Информационный ущерб был небольшой", — сказал Любимов, который в 1974-1976 годах был заместителем начальника англо-скандинавского отдела внешней разведки КГБ и возглавлял организацию работы по Великобритании.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявлял, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории.

Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу.

Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.