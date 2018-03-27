"Дело Скрипалей". Россия готова к сотрудничеству

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Россия готова к сотрудничеству с Великобританией в расследовании происшествия в Солсбери в рамках международно-правовых механизмов, подтвердил посол РФ в Британии Александр Яковенко.

Во вторник он провел брифинг для послов иностранных государств, на котором рассказал о позиции РФ по "делу Скрипалей" и относительно расследования смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова.

"Яковенко информировал коллег по дипкорпусу о том, что британские власти бездоказательно политизируют так называемое "дело Скрипалей", пренебрегают своими обязательствами по Венской конвенции по консульским сношениям 1963 года, сознательно стремятся ввести в заблуждение международное сообщество и оправдать свои действия по сокрытию фактов нападения на двух российских граждан на британской земле. Отказывается британская сторона и от сотрудничества по делу Глушкова", — говорится в заявлении посольства, полученном РИА Новости после брифинга.

Посольство отмечает, что Россия продолжит настоятельно требовать доступ ко всем материалам следствия в обоих случаях, и только при этом условии можно будет надеяться на серьезную экспертную работу, способную привести к конкретным результатам.

"Пока же Лондон продолжает отказываться от такого взаимодействия, что неприемлемо", — отмечается в заявлении.

"Яковенко подтвердил, что Россия также готова к сотрудничеству с британской стороной в рамках международно-правовых механизмов, в частности, Конвенции о запрещении химоружия. Лондон и здесь не готов взаимодействовать с нами", — отмечает посольство.

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В свою очередь, по словам посла, участники брифинга подтвердили, что не получали от британской стороны фактов о расследовании этих двух резонансных дел.

"Вопросы и реплики участников брифинга подтвердили, что британская сторона не предоставила своим международным партнерам каких-либо фактов по произошедшему в Солсбери. Такая линия вызывает недоумение лондонского дипломатического корпуса, а значит и международного сообщества", — говорится в заявлении.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.