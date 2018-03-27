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    Россия

    Захарова заявила о раскрытии крупнейшей манипуляции в "деле Скрипаля"

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    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (41)

    (обновлено: )50561
    Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское издание раздобыло "те самые секретные материалы, на основании которых США и страны ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов".
    Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию в СМИ материалов, на основании которых, по ее словам, принималось решение о высылке российских дипломатов.

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    В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

    "Это провал (премьера Британии — Ред.) Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании", — написала Захарова в Facebook, отметив, что "Коммерсант" раздобыл "те самые секретные материалы, на основании которых США и страны ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов".

    Facebook Марии Захаровой
    Комментарий Марии Захаровой по делу Скрипаля

    Издание "Коммерсант" опубликовало презентацию, которая, по его данным, была показана послом Великобритании, а потом роздана в печатном виде представителям иностранных посольств за несколько дней до высылки российских дипломатов.

    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News
    Зачем отравили Скрипаля?

    Газета пишет, что презентация состояла из шести слайдов, первый из которых титульный с заглавием "Инцидент в Солсбери". Второй слайд содержит хронологию в период с 4 по 20 марта и карту с местами действия происшествия.

    Третий слайд, по данным российского издания, называется "Новая фаза российской агрессии" и содержит описание отравляющего вещества, а сам документ гласит, что Россия "безо всяких сомнений" ответственна за инцидент и "никакая другая страна не имела одновременно возможностей, намерения и мотива".

    "Никакого заслуживающего доверия альтернативного объяснения не существует", — приводит газета материалы презентации.

    В других слайдах презентации указано, что Россия не предоставила Великобритании доказательств своей непричастности к инциденту, а также информацию о том, что британские власти "насчитали около 30 параллельных попыток дезинформации", пишет издание.

    Также описывается воздействие упомянутого отравляющего вещества и приводится "длинный список враждебных действий России", состоящий из 12 блоков.

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    Газета пишет, что презентация практически не сообщает новой информации по "делу Скрипаля", отмечая лишь одно отличие — "переквалификация статуса Москвы из "с высокой долей вероятности" виновной стороны на виновную "без малейшего сомнения".

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