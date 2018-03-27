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    В мире

    Госдеп подсчитал, скольких дипломатов РФ выслали США и их союзники

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (147)

    (обновлено: )13802
    Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что "конечный результат - 151 российский разведчик отправлен домой в Москву".
    Флаг США
    Associated Press Julie Jacobson

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. США и их союзники на данный момент выслали уже 151 российского дипломата по "делу Скрипаля", заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

    "Конечный результат — 151 российский разведчик отправлен домой в Москву. Это свидетельство того, насколько серьезно мир воспринимает российскую глобальную кампанию по подрыву международного мира и стабильности, угрозе суверенитета и безопасности стран по всему миру, дискредитации западных институтов", — сказала Науэрт на брифинге.

    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News
    Зачем отравили Скрипаля?

    В частности, сообщила представитель госдепа, Украина решила выслать 13 российских дипломатов, Франция, Германия, Польша, Канада — по четыре, Литва, Чехия и Молдавия — по три, Нидерланды, Дания, Албания, Италия, Испания, Австралия — по два, Румыния, Эстония, Латвия, Хорватия, Швеция, Македония, Норвегия, Венгрия, Финляндия, Ирландия, Бельгия — по одному. Кроме того, семерых дипломатов высылают из штаб-квартиры НАТО. Эти данные не включают россиян, высланных из Великобритании (23 человека) и США (60 человек).

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    Ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.

    РИА Новости Украина
    Какие страны выслали российских дипломатов из-за дела Скрипаля

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению веществом А-234 бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. В качестве ответной меры Мэй выбрала высылку российских дипломатов. При этом Британия попросила отправить домой более трети российского дипсостава.

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    Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

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