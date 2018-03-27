Корнейчук: высылка дипломатов РФ – низкопропробное шоу для украинцев

РИА Новости Украина

МИД Украины нотой информировал посольство РФ о том, что 13 дипломатов, работающих в российских загранпредставительствах в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, объявлены персона нон-грата якобы за "деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".

В свою очередь президент Петр Порошенко пояснил, что такой шаг предпринят в знак "солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками в координации со странами ЕС" в русле так называемого "дела Скрипаля".

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что Порошенко решил воспользовать европейским трендом – и выслать 13 российских дипломатов. Которые оказались еще и шпионами, с иронией добавляет эксперт.

"Чем ближе "Велика Зрада" с введением миротворцев, тем более судорожно Порошенко приходится имитировать "борца с Путиным". Именно имитировать, поскольку все же понимают, что "Савченко — агент Кремля" — это шоу самой Банковой. А закон об оккупированных территориях с "Россией-агрессором" — это фейковый документ", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

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Эксперт с иронией отмечает, что на Банковой, конечно, давно знали, что это шпионы, но ждали отравление Скрипаля, чтобы выслать российских дипломатов вместе со странами ЕС.

"Теперь Порошенко решил воспользовать европейским трендом – и выслать 13 российских дипломатов. Которые оказались еще и шпионы. На Банковой, конечно, давно знали, что это шпионы. Но ждали отравление Скрипаля, чтобы выслать российских дипломатов вместе со странами ЕС", – продолжает эксперт.

Корнейчук считает, что высылка дипломатов – это очередное низкопропробное шоу для украинцев.

"Хотя не сомневаюсь, что список этих дипломатов согласован с Кремлем. Как Порошенко в последнее время все там согласовывает", – допускает аналитик.

"Но главное — это красивая антироссийская картинка для украинцев и "патриотов". Чтобы не мешали вводу миротворцев и выполнению "Минска", – резюмирует Корнейчук.