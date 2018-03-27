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    Корнейчук: высылка дипломатов РФ – низкопропробное шоу для украинцев

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    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (38)

    (обновлено: )33270
    Чем ближе "Велика Зрада" с введением миротворцев, тем судорожнее Порошенко приходится играть в "борца с Путиным", считает политаналитик Дмитрий Корнейчук. В этой связи высылка дипломатов РФ – красивая антироссийская картинка для украинцев.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина

    МИД Украины нотой информировал посольство РФ о том, что 13 дипломатов, работающих в российских загранпредставительствах в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, объявлены персона нон-грата якобы за "деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом". 

    Здание МИД Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк
    Скрипаль и Украина. Отечественная дипломатия в глубоком прогибе

    В свою очередь президент Петр Порошенко пояснил, что такой шаг предпринят в знак "солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками в координации со странами ЕС" в русле так называемого "дела Скрипаля". 

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что Порошенко решил воспользовать европейским трендом – и выслать 13 российских дипломатов. Которые оказались еще и шпионами, с иронией добавляет эксперт. 

    "Чем ближе "Велика Зрада" с введением миротворцев, тем более судорожно Порошенко приходится имитировать "борца с Путиным". Именно имитировать, поскольку все же понимают, что "Савченко — агент Кремля" — это шоу самой Банковой. А закон об оккупированных территориях с "Россией-агрессором" — это фейковый документ", — пишет Корнейчук у себя в Facebook. 

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    Эксперт с иронией отмечает, что на Банковой, конечно, давно знали, что это шпионы, но ждали отравление Скрипаля, чтобы выслать российских дипломатов вместе со странами ЕС.

    "Теперь Порошенко решил воспользовать европейским трендом – и выслать 13 российских дипломатов. Которые оказались еще и шпионы. На Банковой, конечно, давно знали, что это шпионы. Но ждали отравление Скрипаля, чтобы выслать российских дипломатов вместе со странами ЕС", – продолжает эксперт.

    Корнейчук считает, что высылка дипломатов – это очередное низкопропробное шоу для украинцев. 

    "Хотя не сомневаюсь, что список этих дипломатов согласован с Кремлем. Как Порошенко в последнее время все там согласовывает", – допускает аналитик.

    "Но главное — это красивая антироссийская картинка для украинцев и "патриотов". Чтобы не мешали вводу миротворцев и выполнению "Минска", – резюмирует Корнейчук.

    Дмитрий Корейчук/Facebook

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