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    Мы просто летим в войну: соцсети о высылке российских дипломатов

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    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (32)

    (обновлено: )63160
    Сегодня в мире началась Вторая "Холодная война" стран Запада против России – такими словами некоторые украинцы комментируют в соцсетях массовую высылку российских дипломатов, в том числе и самой Украиной.
    Некоторые европейские страны объявили о высылке российских дипломатов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Мир охватил новый дипскандал: 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с так называемым "делом Скрипаля". Больше всех россиян высылают США – 60 человек. Великобритания уже выслала 23 дипломатов из РФ. Украина решила выслать 13 человек. От одного до четырех представителей МИД РФ выслали Польша, Германия, Нидерланды, Италия, Финляндия и другие страны Европы, а также Канада.

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    В министерстве иностранных дел России не мешкали с ответом, заявив, что высылка российских дипломатов не пройдет бесследно, Москва отреагирует на "недружественный шаг". Помимо этого посольство РФ заявило, что "недружественный шаг Киева неизбежно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и явно не будет способствовать нормализации отношений между ними". 

    В соцсетях новый дипскандал спровоцировал немыслимую шумиху и массу слухов. Некоторые украинцы воспринимают случившееся весьма остро: "мы просто летим в войну".

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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