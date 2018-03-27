Мы просто летим в войну: соцсети о высылке российских дипломатов

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Мир охватил новый дипскандал: 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с так называемым "делом Скрипаля". Больше всех россиян высылают США – 60 человек. Великобритания уже выслала 23 дипломатов из РФ. Украина решила выслать 13 человек. От одного до четырех представителей МИД РФ выслали Польша, Германия, Нидерланды, Италия, Финляндия и другие страны Европы, а также Канада.

В министерстве иностранных дел России не мешкали с ответом, заявив, что высылка российских дипломатов не пройдет бесследно, Москва отреагирует на "недружественный шаг". Помимо этого посольство РФ заявило, что "недружественный шаг Киева неизбежно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и явно не будет способствовать нормализации отношений между ними".

В соцсетях новый дипскандал спровоцировал немыслимую шумиху и массу слухов. Некоторые украинцы воспринимают случившееся весьма остро: "мы просто летим в войну".

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook