СБУ закрыла въезд дипломатам РФ, которых выдворили из Британии

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины заявила, что закрыла въезд в страну 23 российским дипломатам, которых выдворили из Великобритании в связи с "делом Скрипаля".

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что Киев высылает 13 российских дипломатов из-за ситуации с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"Служба безопасности Украины закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери", — сообщается во вторник на сайте ведомства.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ. Великобритания выслала 23 российских дипломатов.