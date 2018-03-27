Правозащитник: От высылки дипломатов РФ выгоду получил только Порошенко

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Украина высылает российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, на территории которой было совершено покушение на убийство с применением химоружия. Как заявил президент Петр Порошенко, из страны выдворяют 13 дипломатов "из тех немногих, которые остались. Потому что, как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены". Позже в МИД Украины заявили, что высылаемые из страны российские дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб.

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Помимо Украины решение выслать российских дипломатов приняли также США, Канада, Австралия, Франция, Польша и Германия.

Последствия замораживания дипсотрудничества в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал правозащитник, член президиума института "Республика" Владимир Чемерис.

Facebook Владимира Чемериса Правозащитник Владимир Чемерис

(текст публикуется на языке оригинала)

Ірина Геращенко писала, що висилка російських дипломатів перш за все викличе дзеркальні заходи з боку РФ. Але рішення це було прийнято. Наскільки складно далі буде українським дипломатам, які ще залишаються на території Росії, захищати права українців в Росії?

– Якщо проаналізувати склад країн, які оголосили про висилку російських дипломатів, ми побачимо, що це — половина ЄС десь, але частина ЄС не висилає російських дипломатів. Висилають, окрім ЄС, тільки США, Канада і Австралія. Це країни британського світу, які відповідним чином солідарні з Великобританією. І особняком стоїть Україна, яка не є ні членом ЄС, яка не є членом британського світу.

Багато країн Європи зробили символічний крок, тобто вислали тільки по одному, а деякі – по два дипломати, що насправді реально не вплине на якісь дипломатичні, консульські відносини. Я думаю, що всі ці країни зробили відповідні кроки, виходячи зі своїх інтересів. Наприклад, Австрія відмовилася висилати російських дипломатів, тому що уряд Австрії відповідним чином піклується про свої інтереси. І Україні теж варто було б говорити про свої, власне кажучи, інтереси.

Дивіться, у нас в кінці минулого року відбувся широкомасштабний обмін людьми, які знаходилися в місцях позбавлення волі. Це був дуже великий прорив у виконанні Мінських угод, встановлення миру на Донбасі і взагалі гуманітарний крок. Зараз практично про другу хвилю обміну, про яку оголосили, вже не йдеться. З загостренням ситуації з висилкою дипломатів це ще більш під питанням. Я думаю, що тепер надовго питання другого обміну буде відсутнє.

Якщо поляки офіційно заявили, що в нас 2 млн українців в Польщі, то зараз важко сказати, скільки мільйонів українців знаходяться в Росії. Я думаю, що їх — достатньо багато. І коли Росія оголосила, що будуть дзеркальні кроки у відповідь на висилку дипломатів, нам слід розуміти, що багато українців, які знаходяться на території Росії, а це і заробітчани, це і ті люди, які знаходяться у в'язниці, вони зараз практично залишаться без не те що навіть допомоги, а навіть без можливості для українських консулів якимось чином провідати їх і надати якусь допомогу.

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Я думаю, що тут треба виходити з інтересів України, а не інтересів правлячої верхівки України. Я думаю, що цей крок і зміна позиції Геращенко полягала в тому, що президент Порошенко вирішив таким способом підтримати свою не зовсім сильну позицію в очах США і ЄС, і показати, що ми теж, мовляв, разом з цією частиною світу, але це може принести користь лише йому, але навряд чи українцям.

Навіть якщо Росія зараз буде вживати дзеркальні заходи, це не означає, що повністю всіх дипломатів українських з РФ вишлють? Ті, хто залишаться, зможуть хоч якусь частину цієї роботи виконувати?

– Я сподіваюся, що все ж таки справді не повністю, не до кінця будуть вислані всі дипломати, які можуть там проводити якусь дипломатичну роботу. Але всі відзначають те, що насправді дипломатичні відносини між Росією і Україною, хоча і не припинені, але насправді знаходяться на дуже низькому рівні. Я кажу тут про якісь політичні моменти.

Йдеться в першу чергу про поточну роботу з громадянами України, які там знаходяться. До речі, громадян Росії знаходиться в Україні набагато менше. Але ми дуже багато говорили про те, що немає контактів між українськими консульствами і громадянами України, які знаходяться у в'язницях російських. Тепер сподіватися на це насправді буде дуже важко.

Якась, сподіваюся, робота буде все-таки йти. Але вона буде на дуже низькому рівні. І після цього якимось чином говорити, що там порушують права наших громадян, так, дійсно, їх порушують і в Польщі, і в Росії, але в першу чергу треба говорити про те, що ми самі не доклали зусиль для допомоги нашим громадянам в Росії.

В МЗС зараз пояснюють, що ті дипломати, яких висилають з України, вони нібито працювали на російські спецслужби і були розвідниками. Наскільки така аргументація є потужною?

– Чи хтось є шпигуном, розвідником тощо, це звичайно, треба питати в Служби зовнішньої розвідки, в СБУ. У нас тут, судячи з заяв наших правоохоронних органів, половина України — агенти.

Я не знаю, агенти Михайло Саакашвілі і Надія Савченко, а особливо ті, хто виходять на акції протесту — це 100% агенти. Але питання дійсно виникає таке, ну, добре, якщо в нас стільки багато російських агентів, які мають статус дипломатичний, чому про це раніше не говорили?

Чому ми не зробили такі кроки, наприклад, у відповідь на затримання наших громадян в Росії, на затримання українських громадян в Криму? Чому ми не зробили відповідні кроки на інші кроки РФ, а вирішили робити такий крок у відповідь на недоведене, хочу підкреслити, отруєння російського громадянина в Великобританії? Здається, це якась така справа, яка до України має дуже невелике відношення. Але коли справи мають до України конкретне відношення, ми не робимо ніяких кроків. От в цьому є дуже велике питання.

К слову, глава совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак считает, что Россия не будет спешить с высылкой дипломатов европейских стран в ответ на такой шаг с их стороны. В эфире "ГС" он выразил уверенность, что РФ не прибегнет к зеркальным мерам против ЕС.