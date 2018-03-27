Правозащитник: От высылки дипломатов РФ выгоду получил только Порошенко

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы
Украина высылает российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, на территории которой было совершено покушение на убийство с применением химоружия. Как заявил президент Петр Порошенко, из страны выдворяют 13 дипломатов "из тех немногих, которые остались. Потому что, как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены". Позже в МИД Украины заявили, что высылаемые из страны российские дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб.
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Помимо Украины решение выслать российских дипломатов приняли также США, Канада, Австралия, Франция, Польша и Германия.
Последствия замораживания дипсотрудничества в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал правозащитник, член президиума института "Республика" Владимир Чемерис.
(текст публикуется на языке оригинала)
Ірина Геращенко писала, що висилка російських дипломатів перш за все викличе дзеркальні заходи з боку РФ. Але рішення це було прийнято. Наскільки складно далі буде українським дипломатам, які ще залишаються на території Росії, захищати права українців в Росії?
– Якщо проаналізувати склад країн, які оголосили про висилку російських дипломатів, ми побачимо, що це — половина ЄС десь, але частина ЄС не висилає російських дипломатів. Висилають, окрім ЄС, тільки США, Канада і Австралія. Це країни британського світу, які відповідним чином солідарні з Великобританією. І особняком стоїть Україна, яка не є ні членом ЄС, яка не є членом британського світу.
Багато країн Європи зробили символічний крок, тобто вислали тільки по одному, а деякі – по два дипломати, що насправді реально не вплине на якісь дипломатичні, консульські відносини. Я думаю, що всі ці країни зробили відповідні кроки, виходячи зі своїх інтересів. Наприклад, Австрія відмовилася висилати російських дипломатів, тому що уряд Австрії відповідним чином піклується про свої інтереси. І Україні теж варто було б говорити про свої, власне кажучи, інтереси.
Дивіться, у нас в кінці минулого року відбувся широкомасштабний обмін людьми, які знаходилися в місцях позбавлення волі. Це був дуже великий прорив у виконанні Мінських угод, встановлення миру на Донбасі і взагалі гуманітарний крок. Зараз практично про другу хвилю обміну, про яку оголосили, вже не йдеться. З загостренням ситуації з висилкою дипломатів це ще більш під питанням. Я думаю, що тепер надовго питання другого обміну буде відсутнє.
Якщо поляки офіційно заявили, що в нас 2 млн українців в Польщі, то зараз важко сказати, скільки мільйонів українців знаходяться в Росії. Я думаю, що їх — достатньо багато. І коли Росія оголосила, що будуть дзеркальні кроки у відповідь на висилку дипломатів, нам слід розуміти, що багато українців, які знаходяться на території Росії, а це і заробітчани, це і ті люди, які знаходяться у в'язниці, вони зараз практично залишаться без не те що навіть допомоги, а навіть без можливості для українських консулів якимось чином провідати їх і надати якусь допомогу.
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Я думаю, що тут треба виходити з інтересів України, а не інтересів правлячої верхівки України. Я думаю, що цей крок і зміна позиції Геращенко полягала в тому, що президент Порошенко вирішив таким способом підтримати свою не зовсім сильну позицію в очах США і ЄС, і показати, що ми теж, мовляв, разом з цією частиною світу, але це може принести користь лише йому, але навряд чи українцям.
Навіть якщо Росія зараз буде вживати дзеркальні заходи, це не означає, що повністю всіх дипломатів українських з РФ вишлють? Ті, хто залишаться, зможуть хоч якусь частину цієї роботи виконувати?
– Я сподіваюся, що все ж таки справді не повністю, не до кінця будуть вислані всі дипломати, які можуть там проводити якусь дипломатичну роботу. Але всі відзначають те, що насправді дипломатичні відносини між Росією і Україною, хоча і не припинені, але насправді знаходяться на дуже низькому рівні. Я кажу тут про якісь політичні моменти.
Йдеться в першу чергу про поточну роботу з громадянами України, які там знаходяться. До речі, громадян Росії знаходиться в Україні набагато менше. Але ми дуже багато говорили про те, що немає контактів між українськими консульствами і громадянами України, які знаходяться у в'язницях російських. Тепер сподіватися на це насправді буде дуже важко.
Якась, сподіваюся, робота буде все-таки йти. Але вона буде на дуже низькому рівні. І після цього якимось чином говорити, що там порушують права наших громадян, так, дійсно, їх порушують і в Польщі, і в Росії, але в першу чергу треба говорити про те, що ми самі не доклали зусиль для допомоги нашим громадянам в Росії.
В МЗС зараз пояснюють, що ті дипломати, яких висилають з України, вони нібито працювали на російські спецслужби і були розвідниками. Наскільки така аргументація є потужною?
– Чи хтось є шпигуном, розвідником тощо, це звичайно, треба питати в Служби зовнішньої розвідки, в СБУ. У нас тут, судячи з заяв наших правоохоронних органів, половина України — агенти.
Я не знаю, агенти Михайло Саакашвілі і Надія Савченко, а особливо ті, хто виходять на акції протесту — це 100% агенти. Але питання дійсно виникає таке, ну, добре, якщо в нас стільки багато російських агентів, які мають статус дипломатичний, чому про це раніше не говорили?
Чому ми не зробили такі кроки, наприклад, у відповідь на затримання наших громадян в Росії, на затримання українських громадян в Криму? Чому ми не зробили відповідні кроки на інші кроки РФ, а вирішили робити такий крок у відповідь на недоведене, хочу підкреслити, отруєння російського громадянина в Великобританії? Здається, це якась така справа, яка до України має дуже невелике відношення. Але коли справи мають до України конкретне відношення, ми не робимо ніяких кроків. От в цьому є дуже велике питання.
К слову, глава совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак считает, что Россия не будет спешить с высылкой дипломатов европейских стран в ответ на такой шаг с их стороны. В эфире "ГС" он выразил уверенность, что РФ не прибегнет к зеркальным мерам против ЕС.