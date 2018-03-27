Тренд дня: "Высылка дипломатов – холодный расчет Порошенко"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

По "делу Скрипаля" вспыхнул новый виток конфликта. Западные страны и США решили выслать российских дипломатов: счет идет на десятки. Больше всех россиян высылают США – 60 человек. Украина решила выслать 13 человек. Уже известно, что из США будут высланы 60 человек, Великобритания уже выслала 23 дипломатов из РФ. От одного до четырех представителей МИД РФ выслали Польша, Германия, Нидерланды, Италия, Финлядия и другие страны Европы, а также Канада.

Как заявили в отечественном МИД, высылка 13 российских дипломатов с Украины состоится в ближайшее время, они будут объявлены персона нон грата.

"Мы приняли сегодня вместе с компетентными органами решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, кто остался. Это и из Киева, и из генконсульств России на территории Украины. Мы получили все доказательства, они являются представителями российских спецслужб", – сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

По мнению обозревателя Александра Дубинского, за высылкой российских дипломатов из Украины стоит холодный расчет президента Петра Порошенко.

"Высылка российских дипломатов из Украины — кому-то кажется очередным неуклюжим пиар ходом Порошенко. Ведь получается, что он 5 лет не замечал шпионажа под прикрытием статуса дипломатов в пользу России. А тут — вдруг прозрел. Но при этом, все равно продолжает вести свой бизнес в РФ. Повод для критики? Лицемерие? Абсурд? Да. Но только лишь при поверхностном анализе", — написал Дубинский на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что цель Порошенко — вызвать ответную реакцию России и стимулировать к аналогичным действиям: закрытию консульств и высылке дипломатов.

Александр Дубинский/Facebook

"На самом деле, у высылки дипломатов РФ из Украины, как и у театрального недопуска граждан РФ на голосование по выборам Путина на территории Украины — есть четкая цель. Вызвать ответную реакцию России и стимулировать к аналогичным действиям: закрытию консульств и высылке дипломатов. Но не с целью разрыва дипломатических отношений. Нет. Это Порошенко не нужно. Это нужно исключительно ради воспрепятствования участию в голосовании на выборах президента Украины в 2019 году 3 млн украинцев, которые живут и работают в РФ”, — уточнил Дубинский.

Обозреватель акцентировал, что избиратели, которые против Порошенко, президенту не нужны.

Александр Дубинский/Facebook

"Кто-уехал туда из-за денег. Кто-то, вероятно, действительно не поддерживает независимую Украину в ее текущем состоянии. Но это избиратели, которые точно будут голосовать против Порошенко. И они ему точно не нужны. Равно как и жители оккупированого Донбасса”, — резюмировал Дубинский.

Киевский журналист Вячеслав Чечило задался вопросом, почему, если высланные российские дипломаты – разведчики, то по какой причине их не выслали раньше.

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"Украина выслала 13 российских дипломатов. Погорячились Вы, Петр Алексеевич. Потому что если выслали разведчиков, то что они делали в Вашей стране 4 года? А если выслали обычных дипломатов, то Вы поставили всю страну в некрасивую позу. Потому как США и страны Европы высылают не просто дипломатов, а людей, использующих дипломатический статус как прикрытие для разведовательной деятельности. А Украина кого? Повара посольства? Секретаршу? Ну стыдно же!" — сыронизировал Чечило.

Вячеслав Чечило/Facebook

Юрист Марина Ставнийчук подчеркнула, что ситуация с высылкой дипломатов на фоне украинского кризиса выглядит очень сложной.

"Мир на грани. Ситуация очень сложная. Все это сильно волнует. Тем более на фоне нашей украинской ситуации. Наши ежедневные трагедии, связанные с войной. Миром серьезно никто не занимался все четыре военных года. Воспаление, даже не обострение, в целом международной обстановки. Обмены кампаниями высылке дипломатов. Повод — не только уголовное преступление. Повод, мотивы — это политика. Она же довлеет над правом", — отметила Ставнийчук.

Она подчеркнула, что украинская власть – в фарватере кампании по высылке российских дипломатов.

"Спешит быть в первых рядах, опоздав на четыре года по отношению к внутренней ситуации. Одновременно. Трагедия в Кемерово. Накал невероятный. Акценты или перед акценты расставлены. Нужен холодный ум. Всем!" — считает юрист.

Марина Ставнийчук/Facebook

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич спрогнозировал последствия высылки дипломатов из Украины.

"Москва в ответ вышлет ровно столько же дипсотрудников. Забавно, как дипломатов не будет ни посольствах, ни в консульствах, то кто будет разгребать проблемные вопросы? Что войну начнут? Холодная по факту началась. Однако все, что восточнее Киева явно не собирается в ней участвовать на стороне Запада. Скорее наоборот", — выразил мнение Марунич.

Дмитрий Марунич/Facebook

Главред интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев в контексте решения по высылке дипломатов назвал властей идиотами.

"Украина вслед за всеми правильными пацанами решила выслать российских дипломатов. И, как все правильные пацаны, заявила, что эти дипломаты были шпионами. Т.е. наши власти говорят нам, что вот 4 года у них под носом работали шпионы "страны-агрессора", и они об этом знали, но молчали. Т.е. или они идиоты, или они врут и надеются, что мы не заметим. Т.е. они опять же идиоты", — подытожил журналист.

Юрий Ткачев/Facebook

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что главе государства приходится имитировать "борца с Путиным" с приближением ввода миротворцев в Донбасс.

"Именно имитировать, поскольку все же понимают, что "Савченко — агент Кремля" — это шоу самой Банковой. А закон об оккупированных территориях с "Россией-агрессором" — это фейковый документ. Теперь Порошенко решил воспользовать европейским трендом — и выслать 13 российских дипломатов. Которые оказались еще и шпионы. На Банковой, конечно, давно знали, что это шпионы. Но ждали отравление Скрипаля, чтобы выслать российских дипломатов вместе со странами ЕС", — подчеркнул Корнейчук.

При этом аналитик считает такое решение низкопробным шоу для украинцев.

Дмитрий Корнейчук/Facebook

"Хотя не сомневаюсь, что список этих дипломатов согласован с Кремлем. Как Порошенко в последнее время все там согласовывает. Но главное — это красивая антироссийская картинка для украинцев и "патриотов". Чтобы не мешали вводу миротворцев и выполнению "Минска", - резюмировал эксперт.