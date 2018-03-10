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Итогом акции под ВР может быть лишь направление в КС законопроекта об изменениях в Конституцию в части снятия неприкосновенности, считает юрист Марина Ставнийчук. Что касается закона об образовании, то его надо было передавать в Венецианскую комиссию до принятия.