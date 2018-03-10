Итогом акции под ВР может быть лишь направление в КС законопроекта об изменениях в Конституцию в части снятия неприкосновенности, считает юрист Марина Ставнийчук. Что касается закона об образовании, то его надо было передавать в Венецианскую комиссию до принятия.
Вопрос языка — ключевой как для внутренней политики государства, так и для международных отношений, но для самих украинцев – это тема не первой значимости, уверена заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук.
Эксперт Венецианской комиссии Марина Ставнийчук в эфире Голоса столицы заявила, что парламент вместе с президентом предоставили право гражданам обращаться в Конституционный суд только при том условии, когда все другие средства правовой защиты исчерпаны.
Заслуженный юрист Украины, эксперт Венецианской комиссии Марина Ставнийчук в эфире "ГС" прокомментировала последние громкие коррупционные дела, процесс декоммунизации, а также пояснила, почему реформа правоохранительной системы провалилась.
Представители разных парламентских фракций периодически заявляют о необходимости изменения состава Центризбиркома. Сейчас этот вопрос поднимает "Самопомич" в связи с событиями в Кривом Роге, где ее представители оспаривают результаты выборов.
"Освободить Ставнийчук Марину Ивановну с должности советника президента Украины - руководителя Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации президента Украины", - говорится в сообщении.
Вопрос о досрочных парламентских выборах не только остается актуальным, но и приобретает дополнительную остроту: если раньше немедленной ротации депутатского корпуса требовал только Майдан, то теперь и Петр Порошенко.
Администрация Януковича не рассматривает возможность перенесения сроков подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое запланировано на конец ноября в Вильнюсе, заявила советник президента Марина Ставнийчук.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".