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    Марина Ставнийчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Марина Ставнийчук
    Националистам задали вопрос: как факельные марши объединяют Украину?
    02:38 04.01.2018
    12567
    Известный украинский юрист Марина Ставнийчук спросила у организаторов факельных шествий, задумывались ли они когда-нибудь, как на на нашу страну из-за этих акций смотрят европейские партнеры.
    Марина Ставнийчук
    Ставнийчук: юридические аспекты выводов Венецианской комиссии
    13:31 13.12.2017
    796Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Венецианская комиссия – не репрессивный орган, но к ее рекомендациям по закону об образовании Украине лучше прислушаться, считает Марина Ставнийчук.
    Марина Ставнийчук. Архивное фото
    Вопросы к Украине по правам нацменьшинств еще остались - Ставнийчук
    09:40 12.12.2017
    385Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Марина Ставнийчук сообщила, что Венецианская комиссия сделала Украине замечание на счет того, что можно было избежать языкового конфликта еще на этапе рассмотрения образовательной реформы в ВР.
    Марина Ставнийчук
    Ставнийчук: власть пока играет с людьми в пинг-понг
    19:49 19.10.2017
    401Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Итогом акции под ВР может быть лишь направление в КС законопроекта об изменениях в Конституцию в части снятия неприкосновенности, считает юрист Марина Ставнийчук. Что касается закона об образовании, то его надо было передавать в Венецианскую комиссию до принятия.
    Марина Ставнийчук
    Ставнийчук: ПАСЕ не оставила Украине выбора
    09:07 14.10.2017
    4554Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    В вопросе языка украинская власть не оценивает ситуацию реально, а предпочитает использовать политические манипуляции, считает эксперт Венецианской комиссии Марина Ставнийчук.
    Урок в образовательном учреждении
    Юрист: власть могла бы избежать скандала с законом об образовании
    07:25 28.09.2017
    754Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Вопрос языка — ключевой как для внутренней политики государства, так и для международных отношений, но для самих украинцев – это тема не первой значимости, уверена заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук.
    Марина Ставнийчук. Архивное фото
    Украинцы смогут обращаться в КСУ только в крайнем случае – Ставнийчук
    16:48 08.10.2016
    660Судебная и конституционная реформы в Украине
    Эксперт Венецианской комиссии Марина Ставнийчук в эфире Голоса столицы заявила, что парламент вместе с президентом предоставили право гражданам обращаться в Конституционный суд только при том условии, когда все другие средства правовой защиты исчерпаны.
    Марина Ставнийчук. Архивное фото
    Ставнийчук о провальной реформе МВД, судьбе ЦИК и декоммунизации
    08:58 15.07.2016
    2349День полиции: успех или провал?
    Заслуженный юрист Украины, эксперт Венецианской комиссии Марина Ставнийчук в эфире "ГС" прокомментировала последние громкие коррупционные дела, процесс декоммунизации, а также пояснила, почему реформа правоохранительной системы провалилась.
    Марина Ставнийчук. Архивное фото
    Ставнийчук прокомментировала закон о спецконфискации
    22:12 14.07.2016
    231
    По мнению заслуженного юриста Украины Марины Ставнийчук, проект закона о спецконфискации в нынешней редакции направлен на отъем и перераспределение собственности и не имеет права на существование.
    Рукопожатие
    Природа лоббизма: что такое хорошо, что такое - плохо
    13:37 03.05.2016
    345
    Заслуженный юрист Украины, эксперт Венецианской комиссии Марина Ставнийчук и предприниматель Тимур Чмерук обсудили, почему лоббизм в Украине не получается вывести на новый, официальный уровень.
    Центральная избирательная комиссия Украины
    Эксперт рассказала, когда сменят состав ЦИК
    15:24 24.11.2015
    38Второй тур выборов мэров: итоги
    Председатель правления общественного объединения "За демократию через право" Марина Ставнийчук заявила, что действующие члены ЦИК в большинстве своем дискредитированы.
    Центральная избирательная комиссия Украины
    ЦИК недорабатывает, его члены дискредитированы – эксперт
    12:23 24.11.2015
    87
    Представители разных парламентских фракций периодически заявляют о необходимости изменения состава Центризбиркома. Сейчас этот вопрос поднимает "Самопомич" в связи с событиями в Кривом Роге, где ее представители оспаривают результаты выборов.
    Марина Ставнийчук
    Ставнийчук снята с должности указом Порошенко
    20:17 21.10.2014
    1099
    "Освободить Ставнийчук Марину Ивановну с должности советника президента Украины - руководителя Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации президента Украины", - говорится в сообщении.
    Верховная Рада Украины
    С выборами депутатов в Раду не все так просто
    15:40 04.06.2014
    198Выборы в Украине - 2014
    Вопрос о досрочных парламентских выборах не только остается актуальным, но и приобретает дополнительную остроту: если раньше немедленной ротации депутатского корпуса требовал только Майдан, то теперь и Петр Порошенко.
    Администрация президента Украины
    Ставнийчук: Киев не рассматривает вариант перенесения ассоциации с ЕС
    15:10 02.11.2013
    15Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    Администрация Януковича не рассматривает возможность перенесения сроков подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое запланировано на конец ноября в Вильнюсе, заявила советник президента Марина Ставнийчук.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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