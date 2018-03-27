Хроника 26 марта: массовая высылка дипломатов РФ, смерть создателя МММ Мавроди

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 26 марта, 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Помимо этого в Одесской области река Дунай вышла из берегов: в опасности оказались жители прибрежной зоны, а в городе Днепре сложилась угрожающая ситуация с вывозом мусора. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Высылка российских дипломатов

14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к этому причастна РФ — Россия это категорически отрицает. Высылка российских дипломатов не пройдет бесследно, Москва отреагирует на "недружественный шаг", заявили в министерстве иностранных дел России.

Верховный суд запретил отказываться от ID-карт по религиозным убеждениям

Кассационный административный суд Верховного суда запретил гражданам отказываться от получения карточек удостоверения личности (ID-карточек) по религиозным убеждениям. Накануне и украинская православная церковь Московского Патриархата провела акцию-молебен у стен Верховного суда против биометрических паспортов. Веряне требуют у судей отменить биометрические паспорта, потому что это, по их мнению, "точка невозврата".

"Пасхальное" перемирие на Донбассе

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе подтвердила, что с 30 марта вводится "пасхальное" перемирие. Об этом заявил в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин. Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил объявить в Донбассе "пасхальное" перемирие с 1 апреля.

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Защита Савченко обжаловала в суде ее арест

Защита депутата Верховной Рады Надежды Савченко подала в Апелляционный суд Киева жалобу на ее арест по делу о подготовке терактов, сообщил адвокат политика Виктор Чевгуз. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку. Видео Генеральной прокуратуры Украины Опубликовано полное видео доказательств ГПУ против Савченко и Рубана

Луценко подтвердил факт "прослушки" в кабинете Холодницкого

Генпрокуратура совместно с НАБУ проводит следственные действия в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Ранее СМИ сообщили, что в кабинете главы САП была установлена "прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Позже Юрий Луценко заявил, что установка прослушивающего устройства в кабинете Холодницкого была санкционирована судом.

Мусорный коллапс в Днепре

В городе Днепре сложилась угрожающая ситуация с вывозом мусора, сообщил городской голова Борис Филатов. "В городе сложилась совершенно неприемлемая ситуация с вывозом мусора. Люди жалуются буквально со всех микрорайонов и посёлков, что мусор не вывозится уже неделю", — пишет мэр в Facebook. По его словам, в ситуации виновна "частная монополия компании, конечным собственником которой является один из влиятельных чиновников облсовета".

Дунай затапливает Одесскую область

В Одесской области река Дунай вышла из берегов, в опасности оказались жители прибрежной зоны города Вилково, сообщили в Нацполиции. Отмечается, что с 23 марта из-за таяния снега и обильных осадков вода в Дунае превысила критическую отметку и вышла из берегов. "В опасности оказались жители прибрежной зоны города Вилково Килийского района. На помощь местным жителям съехались сводные отряды полиции и Нацгвардии, развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", — сообщили в главке. timer-odessa.net Дунай затапливает Одесскую область. Появились фото

Десятки радикалов в Киеве напали на выставку о правах человека

В Киеве около 50 неизвестных молодых людей сорвали плакаты выставки о людях с инвалидностью, цыганах, трансгендерах и о людях с ВИЧ во время Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA. Организаторы мероприятия вызвали полицию, которые в итоге вывели группу молодых за пределы IZONE, однако радикалы оставались перед входом и не пропускали на дискуссию ни ее участников, ни слушателей.

"Антонов" строит завод в Саудовской Аравии

Украинское госпредприятие "Антонов" планирует завершить строительство завода по производству самолета Ан-132D в Саудовской Аравии осенью 2019 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Антонова Александр Кривоконь. Выделено 2,5 тыс. га земли для строительства завода в городе Таиф, установлены солнечные батареи, которые будут питать предприятие электроэнергией. По словам Кривоконя, первый самолет будет построен в 2021 году.

Путин назвал причины пожара в ТЦ в Кемерово

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли более 60 человек, назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство. Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека. Канал РИА Новости на youtube.com Жуткий пожар в Кемерово: ситуация возле здания сгоревшего ТЦ

Умер основатель МММ Сергей Мавроди

В Москве в ночь на 26 марта скончался основатель пирамиды МММ Сергей Мавроди. По информации СМИ, Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Он жаловался на слабость и боли в области сердца. "Скорую" ему вызвал случайный прохожий. Мавроди был госпитализировали в 67-ю горбольницу, спасти его жизнь врачам не удалось.

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26 марта во всем мире проводится "Фиолетовый день" (Purple Day). Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия.