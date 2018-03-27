Какие страны выслали российских дипломатов

По последним данным, ряд западных стран, а также Украина объявили о высылке российских дипломатов в связи с обвинениями в адрес РФ по "делу Скрипаля". Уже известно, что из США будут высланы 60 человек, Великобритания уже выслала 23 дипломатов из РФ.

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МИД Украины заявил о высылке 13 российских дипломатов, при этом президент Петр Порошенко заявил, что при отравлении Скрипаля химическое оружие на территории Европы было применено впервые за 70 лет.

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От одного до четырех представителей МИД РФ выслали Польша, Германия, Нидерланды, Италия, Финлядия и другие страны Европы, а также Канада.

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