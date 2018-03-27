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    Какие страны выслали российских дипломатов

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    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (29)

    (обновлено: )26802
    Счет высланных российских дипломатов из разных стран мира идет на десятки. Больше всех россиян высылают США - 60 человек. Украина решила выслать 13 человек.
    Какие страны выслали российских дипломатов из-за дела Скрипаля
    РИА Новости Украина

    По последним данным, ряд западных стран, а также Украина объявили о высылке российских дипломатов в связи с обвинениями в адрес РФ по "делу Скрипаля". Уже известно, что из США будут высланы 60 человек, Великобритания уже выслала 23 дипломатов из РФ.

    Смотрите также: Эмоциональное выступление Порошенко в связи с высылкой дипломатов РФ

    МИД Украины заявил о высылке 13 российских дипломатов, при этом президент Петр Порошенко заявил, что при отравлении Скрипаля химическое оружие на территории Европы было применено впервые за 70 лет.

    Читайте также: Дело Скрипаля и "холодная война": массовая высылка российских дипломатов

    От одного до четырех представителей МИД РФ выслали Польша, Германия, Нидерланды, Италия, Финлядия и другие страны Европы, а также Канада.

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