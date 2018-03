Дипломатическое Ватерлоо. Чего ждать от Болтона, нового советника Трампа

Alex WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Владимир Матвеев, обозреватель

Назначение советником Трампа по нацбезопасности Болтона вслед за назначением госсекретарем Помпео, усилит и "сбалансирует" линию Трампа во внешней политике с ужесточением курса относительно Ирана, КНДР, Сирии и России, а также приведет к более тесному взаимодействию с Израилем, Саудовской Аравией и Украиной, повысив уровень нестабильности на Ближнем Востоке и во всем мире.

Госсекретаря Рекса Тиллерсона сменил директор ЦРУ Майк Помпео, на место главного экономического советника Белого дома Гэри Кона назначен консервативный комментатор бизнес-канала CNBC Ларри Кадлоу, а советником президента по нацбезопасности вместо генерала Герберта Макмастера стал профессиональный дипломат и "говорящая голова" канала Fox News Джон Болтон, имеющий репутацию "рыцаря холодной войны", сообщает ВВС. Произошла смена главы ЦРУ.

Новый советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, как и госсекретарь Майк Помпео выступает за жесткий внешнеполитический курс в отношении Ирана, Северной Кореи и России. Нынешнее назначение Болтона утверждению не подлежит.

Некоторые эксперты усматривают в этом назначении "приглашение к войне". Болтон слывет одним из наиболее ярых внешнеполитических ястребов в Соединенных Штатах, тогда как Трамп пришел в Белый дом практически изоляционистом и реально прислушивается, в значительной мере, к мнению своих советников-родственников.

"Джон Болтон был наиболее небезопасным человеком, который работал в администрации Буша. Назначение его на должность советника президента по национальной безопасности – это приглашение к войне, возможно, даже ядерной", пишет твит критик Трампа Ричард Пейнтер, американский юрист, профессор права, бывший эксперт по этике в правительстве Буша, передает Голос Америки.

Целый ряд комментаторов рассматривают назначение Болтона как еще один шаг по подрыву ядерного соглашения между Ираном и ведущими мировыми державами. В фокусе перестановок Трампа находится изменение ситуации на Ближнем Востоке, а Болтон является ярым сторонником отмены ядерного соглашения с Ираном. В этом контексте немецкие промышленники жалуются, что Вашингтон оказывает существенное давление на Евросоюз из-за Ирана не только путем ведения заградительных пошлин.

Болтон — приверженец жесткого внешнеполитического курса в отношении Тегерана, который неоднократно требовал смены политического режима Ирана.

За последние несколько месяцев Болтон, подражая Трампу, стал использовать Twitter для публикации резких заявлений касательно сложных вопросов. В этом контексте Болтон считает, что следует забыть о дипломатических переговорах с Ираном, и заявляет, что Вашингтон должен был бы работать над сменой власти в Тегеране.

К примеру, он написал, что иранское ядерное соглашение было "ошибкой" и что США должны "разорвать его". Он также назвал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля "инъекцией реалистичности", отмечает The Washington Post.

Как и Трамп, Болтон говорил о том, что военный удар по Северной Корее будет более эффективным, нежели попытки вести переговоры. Во время переговоров по иранской ядерной программе он говорил о том, что бомбовый удар по Ирану мог бы стать более подходящим вариантом действий, отмечает американское издание.

В частности, еще три года назад он написал для The New York Times комментарий под названием "Чтобы не дать Ирану создать бомбу, нужно разбомбить Иран". А два месяца назад на страницах The Wall Street Journal Болтон призвал Трампа расторгнуть международное соглашение с Ираном, назвав его "дипломатическим Ватерлоо", которое "не принесет никакого решения". В той же статье он снова выступил за смену политического режима в Иране, сообщает DW.

В отличие от предшественника Болтона Герберта Макмастера, и экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона, президент Трамп давно намеревается выйти из соглашения с Ираном. Трамп и Болтон считают ядерную сделку 2015 года с Тегераном большой ошибкой Обамы. В то время как Белый дом открыто не призывает к смене режима в Иране, хотя намекал на подобный вариант, "и Трамп, и Болтон считают ядерную сделку 2015 года с Тегераном большой ошибкой Обамы и в мае могут взять курс на выход из нее", передает ВВС.

Назначение Болтона на пост советника по нацбезопасности непосредственно перед принятием нового решения Трампа по ядерной сделке с Ираном "не сулит ничего хорошего для будущего этого соглашения, сохранить которое европейцы — и не только они — пытаются всеми дипломатическими способами", передает немецкий ресурс.

В связи с тем, что Трамп уже давно намеревается выйти из соглашения с Ираном, участь сделки может решиться в самое ближайшее время. Так считает и бывший сотрудник администрации президента Буша, а ныне профессор Колумбийского университета Мэтью Ваксман, который лично знаком с Болтоном.

"После назначения Болтона возможность сохранения соглашения с Ираном представляется менее вероятной", считает он, сообщает DW.

С ним созвучен старший научный сотрудник вашингтонского Центра по изучению проблем нераспространения ядерного оружия Майлс Помпер. По его мнению, "вероятность выхода США из соглашения крайне высока. В этом случае возникает вопрос, как на это отреагируют Иран и ЕС".

Показательно, что смены ближайших советников Трампа произошли в контексте резкого обострения отношений Запада с Россией и развязывания США торговых войн с Китаем и ЕС, чему также в значительной степени способствовали введенные США заградительные пошлины на сталь и алюминий.

Рынки опасаются глобальной торговой войны. В этом контексте рынки "обеспокоены не столько самими тарифами на сталь и алюминий, сколько угрозой, которую создает перспектива ответных мер затронутых стран, вызвав начало тотальной мировой торговой войны в ответ на программу Трампа "Америка превыше всего", пишет Джейсон Мартин в Investing.com.

Рост ставок ФРС приведет к оттоку иностранного капитала. В понедельник доллар подешевел из-за геополитических опасений, хотя цены на золото снизились, отступив от ранее завоеванных позиций.

Иран подверг резкой критике решение президента Трампа назначить"Болтона в качестве советника по национальной безопасности. Высокопоставленный чиновник в Тегеране заявил, что это "является признаком того, что Вашингтон надеется свергнуть иранское правительство", передает Радио Свобода.

Иранское информагентство Fars приводит слова Али Шамхани, секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана, который 25 марта сказал, что для "очевидной сверхдержавы должно быть стыдно, что советник по национальной безопасности получает заработную плату от террористической группы". Как передает американский ресурс, в докладе не указывались какие-либо доказательства в подтверждение слов Шамхани, а "MEK отрицает, что финансировал Болтона или любого другого представителя США".

В этом контексте закономерно, что решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство США, вызвало резкую критику, как со стороны союзников, так и оппонентов Вашингтона. По мнению экспертов, подобные действия приведут к существенному обострению ряда конфликтов в регионе и даже развитию военного противостояния в более широком контексте.

Напомним в этой связи, что во время встречи в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп заверил его, что постарается приехать на открытие диппредставительства в Иерусалим. Эта дата совпадает с празднованием 70-летия независимости Израиля в середине мая."К тому времени должно быть принято важное решение по вопросу Ирана.

Как считает Ваксман, столь радикальная позиция Болтона по ситуации в регионе вызывает беспокойство, но "его роль не стоит оценивать столь однозначно". Хотя Болтон и выступает за разрешение конфликта военным путем, в случае, "если дело дойдет до переговоров между США и Северной Кореей, администрации Трампа понадобится человек, способный взять на себя обязанности их координатора". А Болтон с его опытом и навыками хорошо подошел бы на эту роль, отмечает эксперт, сообщает немецкий ресурс.

Касательно ситуации с Северной Кореей, ныне Болтон является главным сторонником идеи превентивного военного удара по КНДР.

Как отмечают эксперты, Болтон является приверженцем жесткого внешнеполитического курса и в отношении Северной Кореи. Как и в случае с Ираном, а ранее — и с Ираком, в своих статьях он делится размышлениями на тему военной операции в КНДР. И это несмотря на то, что, учитывая факт наличия у Пхеньяна атомного оружия, подобная стратегия может привести даже к ядерной войне.

В начала марте Болтон писал на сайте Hill, что "вести переговоры с Северной Кореей еще хуже, чем просто попусту тратить время. Переговоры легитимизируют режим и дают ему дополнительное время на укрепление своего ядерного и ракетного потенциала. Сегодня остался лишь один дипломатический выход, и он не включает переговоры с Пхеньяном. Вместо этого президенту Трампу следует убедить президента Си Цзиньпина в том, что воссоединение Корейского полуострова отвечает национальным интересам Китая".

Скептики замечают, что на такой вариант не согласится не только Север, но, возможно, и Юг полуострова. И сам Трамп, как подчеркивает ВВС, говорил, что санкции приносят свои плоды, и согласился встретиться с Ким Чен Ыном.

В то же время старший научный сотрудник вашингтонского Центра по изучению проблем нераспространения ядерного оружия Майлс Помпер отмечает, что после назначения Болтона советником Трампа вероятность того, что переговоры между президентом США и лидером КНДР Ким Чен Ыном действительно начнутся, снизилась. В свою очередь "угроза военной конфронтации, наоборот, возросла", полагает специалист.

В этом контексте напомним, что экс-постоянный представитель США при ООН Болтон, занимавший этот пост во времена администрации Джорджа Буша-младшего, был одним из горячих сторонников начала военной операции США в Ираке. При этом Болтон не только до сих пор убежден в правильности такого решения, но и поддерживает применение подобной стратегии в других горячих точках планеты.

Наряду с этим, в отличие от Ирана и КНДР, подходы Болтона и Трампа в отношении России не совпадают. Так, в отличие от позиции Трампа, Болтон — сторонник жесткой линии поведения с Москвой.

Болтон призывает к еще более жестким санкциям против Москвы. Трамп, как напоминает ВВС, противился санкциям, принятым конгрессом, и говорил, что ограничив гибкость исполнительной власти, этот законопроект осложняет заключение Соединенными Штатами сделок, полезных для американского народа, и еще больше сплотит Китай, Россию и Северную Корею.

Россия стала "яблоком раздора" между Трампом и Болтоном, которые в других вопросах, как правило, занимают схожую позицию, отмечает Ваксман. "Болтон относится к России с глубоким недоверием, поэтому я бы внимательно следил за появлением признаков, свидетельствующих о его влиянии на позицию Трампа в отношении Путина", цитирует эксперта немецкий ресурс.

Исключая военный сценарий с ядерной Россией, Болтон рассматривает два сценария: усиление санкций против России; существенное усиление военной поддержки Украины. Новый советник президента выступает за предоставление Киеву летального оружия и настроен содействовать ускорению пути страны в НАТО.

Наряду с этим Болтон не скрывает своего скепсиса относительно идеи миротворческой миссии ООН в Украине, считая этот шаг ошибкой Киева.

В этом контексте эксперт Майлс Помпер считает, что касается отношений США с Москвой, то здесь "достаточно других важных игроков – например, Пентагон, Конгресс и НАТО".

Между тем, США и несколько европейских стран в понедельник объявят о выдворении российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании, со ссылкой на источники сообщила корреспондентка телеканала CNN, работающая в Госдепе, Мишель Косински.

Главное, президент Трамп и его новоназначенцы созвучны с руководителями Израиля относительно смены политического режима в Иране практически любыми способами.

Как сообщает в этом контексте Радио Свобода 25 марта Хоссейн Нахави Хоссейни, представитель влиятельного парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана, сообщил информационному агентству ISNA, что назначение Болтона, а также назначение бывшего главы ЦРУ Майка Помпео в качестве госсекретаря, "доказывает, что окончательная цель США – свержение (иранского правительства)".

Справка из материалов The Washington Post и BBC:

69-летний консерватор Джон Болтон длительное время работал в области внешней политики и обладает весьма солидным багажом знаний в области национальной безопасности. В отличие от Трампа, чья политика и партийная принадлежность менялись, Болтон с самого начала был консерватором.

Окончив Школу права Йельского университета, Болтон начал работать на тогдашнего вице-президента Спиро Агню. Затем он стал сотрудником престижной вашингтонской юридической компании Covington & Burling. Начал работу в Агентстве международного развития при администрации Рейгана, где, по его словам, его цель состояла в том, чтобы сделать иностранную помощь более "ориентированной на рынок".

Когда президент Рейган покинул свой пост, Болтон перешел в Госдепартамент при администрации Джорджа Буша-старшего и при госсекретаре Джеймсе Бейкере, став помощником госсекретаря, отвечавшим за международные организации, в том числе ООН. Тогда, как он сам писал, он сконцентрировался на "неэффективности, коррупции и неумелом управлении, характеризовавших большую часть системы ООН".

Болтон провел большую часть эпохи администрации Клинтона в Американском институте предпринимательства — консервативном аналитическом центре, который стал для него пристанищем тогда, когда республиканцы оказались не у власти. Во время "паузы" в политической карьере Болтон написал мемуары под названием "Капитуляция – это не выбор", работал с рядом консервативных аналитических центров и был комментатором медиа-группы Fox News.

Показательно, что главного "укротителя" трамповских порывов Макмастера сменит 9 апреля именно Болтон, который в начале нынешнего президентства метил в госдеп США, куда его проталкивали стратегический советник Трампа Стив Бэннон, ныне опальный, и руководитель телеканала Fox News Роджер Эйлс, ныне покойный.

В число тех политических шагов, которые Болтон считает своими достижениями, попали решение США не участвовать в Международном уголовном суде — позже Болтон назвал это решение "моим самым счастливым моментом в Госдепартаменте" — и выход администрации Буша из Договора о противоракетной обороне с Россией.

Болтон был и остается ярым сторонником вторжения США в Ирак в 2003 году, а также считается про израильским ястребом".