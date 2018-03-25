Украина-США: неравноценная торговля двух "союзников"

Сергей Максимов, РИА Новости Украина

Украинцев подсадили на импорт

Несмотря на относительно теплые политические отношение между Киевом и Вашингтоном, торгово-экономические связи назвать успешными для Украины никак нельзя. В 2017 году экспорт Украины в США упал почти на 6%, тогда как импорт из Америки вырос почти на 50% (!). Негативное сальдо в торговле составило 1,6 млрд долларов не в пользу Киева.

"Получается, что Украина покрывают убыточную торговлю с ЕС и США за счет экспорта в Азию и Африку, о которой в Украине не модно говорить, так как она сделала европейский, а не азиатский выбор, вот только этот выбор приносит только убытки. Тут все просто. Украина может поставлять в ЕС кукурузу, железную руду, подсолнечное масло и чугун с прокатом черных металлов. К слову, в США Украина больше всего поставляет именно чугуна. А вот продать наши трансформаторы или наши двигатели в ЕС или США невозможно, и вряд ли когда европейский или американский бизнес пустит нашу продукцию машиностроения в свои страны. Они согласны только продавать свою продукцию машиностроения в Украину и именно это делают", — заявил в своем блоге президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Действительно, в последнее время США получили в Украине крупный рынок сбыта, во многом, благодаря усилиям украинской власти. Вначале перешли на ядерное топливо американской компании, затем стали закупать антрацит из Пенсильвании, закупаем американскую летальную и нелетальную продукцию ВПК США. Однако и этого оказалось мало. Американская продукция часто закупалась втридорога, без прохождения конкурсов, за счет госбюджета и на кабальных условиях. Чиновники оправдывали такой странный импорт необходимостью защиты от страны-агрессора. Мол, таким образом мы снижаем зависимость от России. На деле, американские поставки больно ударили по горнодобывающей и машиностроительной отрасли.

Кроме того, эксперты стали подозревать такие поставки в коррупции. "Сделка века" General Electric на 1 млрд долл. рискует оказаться коррупционной аферой. На протяжении 15 лет американская компания сделает для Украины 225 локомотивов Evolution и модернизирует 75. До осени этого года Украина получит 30 новых тепловозов ТЕ33А на сумму 140 млн долларов.

Примечательно, что руководство "УЗ" не придавало огласке деталям этого отбора, если он имел место. Позднее оказалось, что Украина закупила локомотивы в 2 раза дороже, чем Индия.

У США амбициозные планы по Украине. В частности, они собираются продавать Украине сверхдорогое сжиженный газ, для чего ведут переговоры с Польшей (которая обладает терминалом по приему газа) и лоббируют идею создания LNG-терминала в Украине.

Украинскому в США не место

Вместе с тем, требуя от Украины открыть рынки для своей рынки, Белый дом не спешит предоставлять преференции для наших производителей. Малого того, постоянно вводит для них новые ограничения на экспорт.

Министерство экономического развития и торговли Украины направило США просьбу о выведении украинской металлопродукции из-под действия 25-процентных импортных пошлин. Об этом сообщила замминистра экономического развития — торговый представитель Украины Наталия Микольская.

"Передала советнику по экономическим вопросам посольства США в Украине Дж. Полу Шутте письмо Владимира Гройсмана руководству США относительно исключения металлургической продукции из-под действия мер. Необходимо обеспечить доступ продукции к рынку США, который является традиционным", — написала Микольская на своей странице в Facebook.

8 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о пошлинах на импорт стали и алюминия. Пошлины на ввоз стали составят 25%, на алюминий — 10%.

В Кабмине подсчитали, что убытки Украины от американских пошлин составят более 100 млн долларов в год.

"Были направлены соответствующие письма и от Кубива, и от Гройсмана. Нам даже больше вредит не столько ограничение для рынка США, сколько ограничения для других стран, поставляющих свою продукцию в США. Например страны ЕС и Турции будут в свою очередь, защищать свои рынки, вводить протекционистские меры. Это может на нас отразится намного тяжелее. Потому что если брать прокат, то в США мы поставляем 1,5% нашего экспорта, а в страны ЕС и другие страны Европы, в том числе и Турцию, мы поставляем порядка 46% нашей продукции. Это несоизмеримые цифры. Мы озабочены больше тем, что действия США раскрутят маховик протекционистских мер по всему миру, а это вполне возможно. Об этом, в частности, заявили европейцы. Они заявили что будут рассматривать меры по защите своего рынка в ответ на действия США. И я боюсь, что это может затронуть не только импорт продукции из США, но и импорт металлопродукции из Украины", — отметил РИА Новости Украина президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По его словам, решение США было не связано с демпингом, а было принято ввиду так называемой угрозы национальной безопасности.

"Мы недавно были свидетелем того, как Европейский союз ввел меры против горячекатаного рулона. Цена вопроса — сотни миллионов евро в год… Мы провели переговоры с пулом потребителей, мы были готовы на компромисс, например мы были готовы на ценовые ограничения, то есть, поставлять металл по цене не ниже оговоренной. Однако была применена самая жесткая мера — импортная пошлина", — отметил Каленков.

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Как видим, когда в странах ЕС и США затрагиваются интересы национальных производителей, то они идут на самые радикальные меры по их защите. И здесь не спасает ни Зона свободной торговли с ЕС, ни дружеские отношения украинской власти с Вашингтоном.