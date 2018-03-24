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    Советник Трампа по нацбезопасности начал "охоту" на нелояльных сотрудников

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    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме (27)

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    По данным СМИ, свои позиции могут потерять члены совета, которые считаются нелояльными к американскому лидеру, ответственными за утечки в СМИ или получившие свою должность при предшественниках Джона Болтона.
    Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон
    @AmbJohnBolton

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Новый советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон планирует провести масштабные кадровые чистки в американском совете нацбезопасности, в частности, уволить нелояльных к главе государства чиновников, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

    Рекс Тиллерсон и Майк Помпео
    REUTERS/Jonathan Ernst (L) Aaron P. Bernstein (R)
    Госсекретарь пожестче. Трамп меняет Тиллерсона на Помпео

    По данным издания, речь идет об увольнении десятков сотрудников Белого дома. Согласно знакомым с ситуацией источникам издания, свои позиции могут потерять члены совета, которые считаются нелояльными к американскому лидеру, ответственными за утечки в СМИ или получившие свою должность при предшественниках Болтона.

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    "Он собирается убрать почти всех политических ставленников, которых привел (бывший советник президента Герберт) Макмастер", — цитирует издание одного из источников. Другой собеседник издания утверждает, что Болтон уволит чиновников, которые работали с предыдущим президентом США Бараком Обамой, администрацию которого часто критикует Трамп.

    Президент США Дональд Трамп во второй раз за две недели произвел замену в своей внешнеполитической команде, объявив, что экс-постпред США при ООН Джон Болтон сменит Герберта Макмастера на посту советника президента по национальной безопасности.

    Белый дом объяснил уход Макмастера, как и ранее увольнение госсекретаря Рекса Тиллерсона, — необходимостью обновить внешнеполитический блок администрации в преддверии исторического саммита Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который должен состояться до конца мая. Болтон ранее занимал должность постпреда США при ООН и известен своими "ястребиными" взглядами в отношении России, КНДР и Ирана.

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