Госсекретарь пожестче. Трамп меняет Тиллерсона на Помпео

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РИА Новости Украина

Расхождение позиций

Трамп объяснил свое решение сменить главу Госдепа "расхождением позиций" с Рексом Тиллерсоном и сообщил, что давно обсуждал с ним увольнение. "Мы говорили с ним об этом долгое время, мы хорошо ладим, но у нас разногласия во мнениях", — сказал Трамп журналистам президентского пула.

Американский лидер в качестве примера своих расхождений с Тиллерсоном привел иранскую сделку. "Я думаю, она ужасна, он считает, что она нормальна,… мы думали не одинаково, а с Майком Помпео мы мыслим одинаково", — добавил лидер США.

При этом президент США заявил, что "очень ценит его службу" и назвал его хорошим человеком. "Мы думаем по-разному,…я уважаю его ум, у нас хорошие отношения, но, назовите это химией, иногда люди просто хорошо ладят, с Майком Помпео я ладил с первой минуты", — сказал Трамп. SAUL LOEB / AFP Ротация в госдепе: Трамп ставит своих людей

В свою очередь, как сообщил заместитель госсекретаря Стив Голдштейн, Рекс Тиллерсон не знает о причинах своего увольнения с поста госсекретаря США и не обсуждал это с президентом.

"Госсекретарь намеревался остаться на посту из-за существенного прогресса, достигнутого в сфере национальной безопасности. Госсекретарь не говорил с президентом и не знает о причинах (увольнения)", — сказал он.

По словам Голдштейна, Тиллерсон благодарен за предоставленную возможность работать на посту госсекретаря и желает назначенному на эту позицию Майку Помпео всего наилучшего.

Новый госсекретарь

Говоря о Майке Помпео, президент США сказал, что уже бывший директор ЦРУ на посту госсекретаря продолжит восстанавливать позиции Вашингтона в мире.

"Я очень хорошо узнал Майка на протяжении последних 14 месяцев, и я уверен, что он подходящий человек для этой работы в данный критически важный момент. Он продолжит нашу программу восстановления позиций Америки в мире, будет укреплять наши союзы, противостоять нашим противникам и добиваться денуклеаризации Корейского полуострова", — заявил Трамп.

По его словам, Помпео добился на посту директора ЦРУ одобрения обеих партий в конгрессе.

"Его опыт в вооруженных силах, конгрессе и в качестве лидера ЦРУ подготовили его для его новой работы, и я призываю (сенат) утвердить его кандидатуру в скором времени", — добавил Трамп.

Комментируя назначение Помпео на пост госсекретаря США, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что экс-директор ЦРУ наиболее близок к президенту США Дональду Трампу и будет эффективным госсекретарем.

"Ближе Майка Помпео к президенту Трампу никого нет. В связи с этим он будет очень эффективным (госсекретарем)", — заявил Грэм в интервью телеканалу MSNBC, отметив "схожесть мышления" Помпео и Трампа.

Тиллерсон: "недостаточно жесткий" и так непохож на Трампа

С отставкой Тиллерсона подошла к логическому концу затянувшаяся "мыльная опера" о разногласиях главы государства и главы американской дипломатии, о которой СМИ сообщали все последние месяцы.

Привыкший к работе в вертикально интегрированной компании ExxonMobil, Тиллерсон не смог стать "своим" в команде импульсивного Трампа, где сложилось несколько центров влияния и где многие, включая самого президента, ставили ему "палки в колеса".

Еще на слушаниях в сенате по кандидатуре Тиллерсона в январе прошлого года многие члены конгресса указывали на его "российские связи". Бывшего нефтяника, который часто бывал в России и даже был награжден российским орденом Дружбы, называли "другом Путина" и открыто пугали тем, что он не сможет "противостоять России" на посту главы американской дипломатии.

Тиллерсон на это отвечал, что Россия для США сейчас — недружественный соперник, но при этом выражал надежду, что Москва и Вашингтон не перейдут в категорию врагов, и отметил важность диалога между двумя странами. Американские санкции против России он называл важным инструментом внешней политики. По его словам, США должны поддерживать статус-кво в своих санкциях против России до выработки подхода в отношениях с ней. В итоге Тиллерсона пусть и со скрипом, но утвердили.

Вскоре выяснилось, что и сам он, и в целом администрация Трампа не смогут проводить полностью независимый курс в отношениях с Москвой, ибо это направление американской внешней политики оказалось заложником проводимого в США расследования о "российском вмешательстве" в президентские выборы. Это предопределило весь характер деятельности Тиллерсона на посту госсекретаря, который оказался связан по рукам и ногам.

В целом попытки сторон наладить прагматический диалог разбивались об антироссийские санкции, которые США последовательно вводили в течение года. Апофеозом этой политики стал принятый летом конгрессом закон "О противодействии противникам Америки через санкции", который поставил Россию в один ряд с Ираном и КНДР и сделал почти невозможным дискуссии с ней по наиболее чувствительным проблемам — стратегической стабильности, Сирии и Украине.

Довольно сдержанный подход Тиллерсона к России не разделяли другие члены американской внешнеполитической команды — постоянный представитель США при ООН Никки Хейли и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Таким образом, взгляды Тиллерсона в отношении России оказались ближе по духу к взглядам прежней администрации Барака Обамы, которая была готова сотрудничать с Москвой там, где это отвечало интересам США.

Однако при этом у Тиллерсона и Трампа обнаружились разногласия по вопросу о вмешательстве России в выборы в США: первый был убежден в этом, как и большинство членов администрации, а второй до последнего ставил под сомнение причастность Москвы. По сообщениям СМИ, госсекретарь якобы был "потрясен", когда Трамп на первой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным принял его заверения в том, что Россия не вмешивалась в выборы.

Иран, КНДР, Афганистан

Впрочем, гораздо больше разногласий с Трампом у Тиллерсона возникло по иранскому и северокорейскому направлениям внешней политики.

Довольно показательна была ситуация вокруг переговоров по ядерной проблеме КНДР. В разгар дипломатической работы по оказанию "максимального давления" на Пхеньян президент публично одернул своего госсекретаря твитом, что тот "тратит время", пытаясь договорится с Ким Чен Ыном. Очевидно, что у Тиллерсона, который пытался найти "запасные каналы связи" с КНДР, не вызывали восторга и другие воинственные твиты Трампа, грозившего уничтожить Северную Корею.

В итоге после того, как Ким Чен Ын согласился на переговоры с США, Трамп присвоил себе лавры победителя в этой "кампании давления". Спустя пару часов после сообщения об отставке Тиллерсона представитель Белого дома прямо заявил журналистам, что президенту нужна новая команда для переговоров с КНДР, подтвердив тем самым глубокие противоречия главы государства и прежнего госсекретаря по этому вопросу.

Также по-разному Трамп и Тиллерсон видели и политику в отношении Ирана. Президент с самого начала выступал за максимально жесткий курс и требовал пересмотра Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), благодаря которому была решена "иранская ядерная проблема". Взгляд госсекретаря вновь оказался ближе к подходам администрации Обамы, при котором и было заключено соглашение. В итоге Трамп не стал прислушиваться к Тиллерсону и, как сообщалось, буквально ошеломил его своим решением о пересмотре СВПД.

Аналогичным образом госсекретарь не разделял подходов президента к урегулированию ситуации в Афганистане. Новая стратегия США в этом вопросе предопределила не только сохранение американского военного присутствия в стране, но и его увеличение. На фразу Трампа, что "наши войска будут воевать (в Афганистане) до победы", Тиллерсон ответил со скепсисом.

В ситуации вокруг Венесуэлы Трамп и Тиллерсон также показали приверженность разным подходам: первый не исключал военного способа решения конфликта, а второй выступал за дипломатический путь урегулирования.

По поводу выхода США из Парижского соглашения по климату Тиллерсон также позволил себе публично не согласиться с решением Трампа.

Слишком разные

Очевидно, что обсуждению внешнеполитических вопросов мешало и личное недопонимание между Трампом и Тиллерсоном, которое, если верить СМИ, доходило до личной неприязни.

Так, в октябре сообщалось, что госсекретарь в сердцах назвал президента "слабоумным" и хотел подать в отставку, но его уговорил остаться вице-президент Майк Пенс. Характерно, что в ответ на многочисленные вопросы журналистов Тиллерсон не стал однозначно опровергать эти сообщения. Позднее он сказал, что "никогда не подвергал сомнению ни умственную, ни физическую форму" американского президента.

В свою очередь Трамп в Twitter сначала заявил, что госсекретарь не грозился уйти в отставку, а потом предложил сравнить его и Тиллерсона результаты теста на определение коэффициента интеллекта (IQ), если госсекретарь действительно употребил ругательство в отношении главы государства. Потом в Белом доме сказали, что президент пошутил.

Менталитет двух бывших предпринимателей оказался слишком разным. С одной стороны — Тиллерсон, прагматичный и уравновешенный топ-менеджер крупнейшей в мире нефтяной компании, понимающий цену каждого неосторожно сказанного слова. С другой стороны — Трамп, мастер эпатажа, авантюрных сделок и выгодных банкротств, который за словом в карман не лезет.

"Иногда я бы хотел, чтобы он (Тиллерсон) был более жестким", — говорил Трамп про Тиллерсона.

В итоге 69-й госсекретарь США был уволен "через Twitter", то есть не по итогам личной встречи, хотя Тиллерсон во вторник находился в Вашингтоне, как и Трамп. В своей должности он пробыл 405 дней, заняв по этому показателю 15-е место с конца в американской истории.

Майк Помпео — сторонник пыток будет главным дипломатом США

Теперь, если конгресс утвердит Помпео, то пост главы внешнеполитического ведомства США займет человек, который оправдывал пытки в Гуантанамо, прочил Эдварду Сноудену смертную казнь и называл ислам угрозой Америке.

В юности Помпео поступил в военную академию в Уэст-Пойнт, которую окончил в 1986 году. Затем он, согласно его биографии на сайте ЦРУ, служил в армии. Часть этого времени он провел в Западном Берлине, где "патрулировал "железный занавес" до падения Берлинской стены". Впрочем, на этом военный опыт нового директора ЦРУ завершился.

Помпео получил степень в юридической школе Гарварда и ушел в бизнес. Сначала создал компанию Thayer Aerospace and Private Security, однако в 2006 году продал свою долю в ней и стал ориентироваться на нефтяную промышленность, став президентом компании Sentry International по производству оборудования для месторождений.

В 2010 году Помпео был избран в конгресс. Там он шесть лет проработал в палате представителей от штата Канзас. Будущий директор ЦРУ входил в состав спецкомитета по разведке и был в комитете по энергетике и торговле. В частности, он заседал в подкомитете, который непосредственно занимается делами ЦРУ.

Кроме того, Помпео был членом спецкомитета по расследованию теракта в ливийском Бенгази в сентябре 2012 года, когда в результате нападения на американское консульство террористы убили посла США в Ливии Кристофера Стивенса. Тогда он прославился как последовательный критик Хиллари Клинтон, которую он обвинял в сокрытии информации об этом нападении.

Пытки как патриотизм, и смерть Сноудену Adrian DENNIS / AFP Скандалы в мире: отравление Скрипаля, порноактриса и деньги Трампа

Помпео известен как противник закрытия тюрьмы Гуантанамо. По этой теме он прославился своими двусмысленными высказываниями в отношении заключенных.

Посетив тюрьму в 2013 году, он заявил, что объявившие голодовку заключенные, на его взгляд, выглядели располневшими, а сама голодовка просто "политическая уловка".

А когда в 2014 году вышел нашумевший доклад комитета по разведке верхней палаты конгресса, где говорилось о ряде злоупотреблений в ЦРУ во времена президента Джорджа Буша-младшего (2001-2009), включая пытки и дезинформацию властей и общества, Помпео заступился за разведуправление, заявив, что принимавшие участие в этом сотрудники ЦРУ "не мучители, а патриоты". Пытки он счел действиями в рамках закона.

Кроме того, в 2014 году он оказался в неприятной ситуации, когда сделал ряд исламофобских заявлений, назвав ислам угрозой Америке.

Известен Помпео и как сторонник массового сбора информации о гражданах. Об Эдварде Сноудене, который выступает против этого, он однажды высказался просто: "Его надо вернуть из России, устроить процесс, и я считаю, что правильным итогом (этого разбирательства — ред.) будет предание его смертной казни".

Главные угрозы

На посту директора ЦРУ Помпео обозначил терроризм и КНДР двумя главными угрозами безопасности США. Он полностью поддерживает политику ужесточения санкций в отношении Северной Кореи и верит в силу твитов Трампа. Например, после известной публикации о том, что "ядерная кнопка" у США "гораздо больше и мощнее", чем у КНДР, он выразил мнение, что такие заявления в Twitter помогают лучше донести позицию США, которая заключается в непринятии ядерного статуса КНДР, и выразил уверенность, что Ким Чен Ын прочитал это послание Трампа.

Доставалось от него и Ирану. Еще в статусе кандидата на пост директора ЦРУ Помпео выступил с заявлением, что заключение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) было ошибкой с точки зрения обеспечения безопасности США. Уже на этом посту он называл Иран "разбойным полицейским государством" и "деспотической теократией", сравнивая Иран с террористической организацией "Исламское государство".

Китай он обвинял в том, что его технические программы направлены на то, чтобы украсть американские разработки или же убедиться, что КНР сможет превзойти их. Однако в целом воздерживался от серьезной критики Пекина.

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Взгляд на Россию: сотрудничать и преследовать

Россия не вошла в список первоочередных угроз, но ей он также уделяет немало внимания. Он обвинял Москву в агрессивном поведении и том, что она не предпринимает почти никаких усилий по борьбе с ИГ. Помпео призывал давать отпор русским, "где бы мы (США — ред.) их ни находили", а также утверждал, что Россия "на протяжении десятилетий" пытается подорвать демократические устои в США. Однако конкретные примеры в подтверждение своих слов он обычно не приводит.

При этом именно при Помпео ЦРУ предоставила российской стороне информацию о подготовке крупного теракта в Санкт-Петербурге, который благодаря этому удалось предотвратить. Президент РФ Владимир Путин тогда поблагодарил Трампа за информацию. Помпео в принципе выступает за сохранение сотрудничества спецслужб двух стран. В частности, в вопросах борьбы с терроризмом, авиационной безопасности и предотвращения проникновения боевиков в Россию и США.