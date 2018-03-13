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    Новый госсекретарь США Майк Помпео. Справка

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    (обновлено: )31410
    Бывший конгрессмен от штата Канзас делает головокружительную карьеру при президенте США Дональде Трампе. Майк Помпео в 2017 возглавил ЦРУ, спустя год и два месяца - Госдепартамент.
    Майкл Помпео
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря, его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

    Главой Центрального разведывательного управления впервые в истории ведомства назначена женщина — Джина Хаспел, которая до этого была заместителем Помпео.

    Справка

    Эмблема ЦРУ США
    flickr.com/DonkeyHotey
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    Майк Помпео (Mike Pompeo) родился 30 декабря 1963 года в городе Ориндж (штат Калифорния, США).

    Окончил Военную академию в Уэст-Пойнт (штат Нью-Йорк) в 1986 году.

    В 1986-1991 годах служил в армии США: кавалеристом в Берлине (Германия), в Четвертой пехотной дивизии армии США, участвовал в войне в Персидском заливе.

    После окончания службы Майк Помпео поступил на юридический факультет Гарвардского университета (Кембридж, штат Массачусетс). Во время учебы был редактором юридического журнала университета.

    После окончания Гарвардского университета в 1994 году работал в юридической фирме Williams & Connolly в Вашингтоне (округ Колумбия, США).

    В 1996 году стал соучредителем компании Thayer Aerospace (штат Канзас, США).

    В 2006 году он продал свою долю в ней и стал ориентироваться на нефтяную промышленность, возглавив компанию Sentry International по производству оборудования для месторождений.

    В 2011-2017 годах был представителем штата Канзас в Конгрессе США. В палате представителей работал в спецкомитете по разведке и в комитете по энергетике и торговле. Кроме того, Помпео был членом спецкомиссии по расследованию теракта в ливийском Бенгази в сентябре 2012 года, когда в результате нападения на американское консульство погиб посол США в Ливии Кристофер Стивенс.

    С января 2017 года по март 2018 года был директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

    13 марта 2018 года президент США Дональд Трамп назначил Майкла Помпео госсекретарем США.

    Помпео женат, у него есть сын.

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