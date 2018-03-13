Новый госсекретарь США Майк Помпео. Справка

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря, его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

Главой Центрального разведывательного управления впервые в истории ведомства назначена женщина — Джина Хаспел, которая до этого была заместителем Помпео.

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Майк Помпео (Mike Pompeo) родился 30 декабря 1963 года в городе Ориндж (штат Калифорния, США).

Окончил Военную академию в Уэст-Пойнт (штат Нью-Йорк) в 1986 году.

В 1986-1991 годах служил в армии США: кавалеристом в Берлине (Германия), в Четвертой пехотной дивизии армии США, участвовал в войне в Персидском заливе.

После окончания службы Майк Помпео поступил на юридический факультет Гарвардского университета (Кембридж, штат Массачусетс). Во время учебы был редактором юридического журнала университета.

После окончания Гарвардского университета в 1994 году работал в юридической фирме Williams & Connolly в Вашингтоне (округ Колумбия, США).

В 1996 году стал соучредителем компании Thayer Aerospace (штат Канзас, США).

В 2006 году он продал свою долю в ней и стал ориентироваться на нефтяную промышленность, возглавив компанию Sentry International по производству оборудования для месторождений.

В 2011-2017 годах был представителем штата Канзас в Конгрессе США. В палате представителей работал в спецкомитете по разведке и в комитете по энергетике и торговле. Кроме того, Помпео был членом спецкомиссии по расследованию теракта в ливийском Бенгази в сентябре 2012 года, когда в результате нападения на американское консульство погиб посол США в Ливии Кристофер Стивенс.

С января 2017 года по март 2018 года был директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

13 марта 2018 года президент США Дональд Трамп назначил Майкла Помпео госсекретарем США.

Помпео женат, у него есть сын.