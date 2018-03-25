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    Трамп о "деле РФ": множество юристов хотят представлять его интересы

    (обновлено: )15911
    По словам американского президента Дональда Трампа, многие юристы и юридические фирмы хотят представлять его в "российском деле".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что множество юристов хотели бы представлять его интересы в "российском деле".

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    Ранее издание New York Times со ссылкой на источники сообщило, что ведущий адвокат Трампа по расследованию приписываемого России вмешательства в американские выборы Джон Дауд в четверг подал в отставку.

    "Многие юристы и юридические фирмы хотят представлять меня в "российском деле"… Не верьте сообщениям из фейковых новостей, что сложно найти юриста, который хочет взяться за это. Ни один юрист никогда не откажется от славы и богатства, хотя некоторых одолевают противоречия", — написал глава государства в Twitter.

    "Проблема в том, что новому юристу или юридической фирме потребуются месяцы, чтобы набрать скорость (если у них больше нет причины поднять цену), что нечестно для нашей великой страны — и я очень доволен моей нынешней командой. Кроме того, никакого сговора с Россией не было, кроме как у жуликоватой Хиллари и демократов", — добавил американский лидер.

    Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

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