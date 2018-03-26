Порноактриса сообщила подробности связи с Трампом

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) рассказала, что в 2011 году неизвестный угрожал ей, после того как она впервые собиралась рассказать одному из журналов о своей связи с президентом США Дональдом Трампом.

"Я была на парковке, куда приехала на фитнес со своей маленькой дочкой. Я вынимала детское кресло (вы знаете, есть такие, в которых ребенок лежит спиной вперед) с заднего сидения, сумку с подгузниками, в общем, всякие вещи. Тут мужчина подошел ко мне и сказал: "Оставь Трампа в покое. Забудь об этом". И потом он наклонился, посмотрел на мою дочь и сказал: "Какая хорошенькая малышка. Жаль будет, если что-то случится с ее мамой", — сказала она в воскресенье в интервью телеканалу CBS.

Она утвердительно ответила на вопрос ведущего, что восприняла это как прямую угрозу. По словам женщины, она не обращалась в полицию, потому что была напугана. При этом Дэниелс выразила уверенность, что узнает угрожавшего, если увидит его вновь.

По ее словам, историю об отношениях с Трампом она собиралась поведать журналу In Touch, который предложил ей тогда за это 15 тысяч долларов. Телеканал CBS со ссылкой на двух неназванных бывших сотрудников издания сообщает, что материал так и не был выпущен, потому что после того, как репортеры обратились к Трампу за комментарием, его адвокат Майкл Коэн пригрозил им иском.

Также Дэниелс утверждает, что вступала в интимную связь с Дональдом Трампом только один раз, в 2006 году, после чего он обещал ей возможность участия в его шоу "Кандидат".

"Я просто услышала голос у себя в голове: ну вот, впуталась в плохую историю, плохие вещи случаются, значит, ты это заслужила", — сказала она в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос, почему не отказала будущему президенту США.

По ее словам, они остались наедине после того, как их представили друг другу на турнире по гольфу на озере Тахо в июле 2006 года.

После того как все произошло, Трамп, как говорит Дэниелс, предложил встретиться еще и обсудить возможность ее участия в телешоу, где он тогда был ведущим. При этом Дэниелс заверила, что не считает себя жертвой в этой ситуации и что все было по обоюдному согласию.

По ее словам, она тогда задавала Трампу вопрос о его жене Меланье, которая несколько месяцев назад родила сына.

"Он отмахнулся, сказав: "Да, да, знаешь, не беспокойся об этом. У нас разные спальни и персонал", — вспоминает актриса.

К предложению встретиться в дальнейшем и поговорить об участии в "Кандидате" она, по ее словам, отнеслась как к "деловой сделке".

Ранее издание Wall Street Journal писало, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Дэниелс, в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом, в Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн подтвердил, что заплатил Дэниелс.

Тогда она обратилась к президенту с предложением вернуть деньги. Как заявил ее адвокат, актриса рассчитывает рассказать правду, чтобы американцы сами могли сделать выводы. Она подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006-2007 годах.

Адвокат Майкл Коэн подал в суд на Дэниелс, обвинив ее в нарушениях соглашения о неразглашении. По данным Washington Post, Коэн создал корпорацию с ограниченной ответственностью, чтобы через нее заключить соглашение о неразглашении с актрисой. Теперь он требует 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.