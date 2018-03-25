Мультсериал "Симпсоны" выпустил короткометражный эпизод с Трампом и Путиным

Эпизод начинается с массового исхода сотрудников администрации, которые покидают Белый дом через специальную дверь с надписью "Для только что уволенных ключевых сотрудников". Среди них госсекретарь Рекс Тиллерсон восклицает: "Так не увольняют миллиардера!". Самому Трампу между тем снится, что он просыпается среди газет.

"Путин назначил себя госсекретарем США", "Трамп критикует оружейное лобби, поддерживает детей нелегальных иммигрантов", "Трамп поддерживает оружейное лобби, критикует детей нелегальных иммигрантов", — звучат заголовки. Супруга президента Меланья в это время в отдельной спальне внимательно читает книгу "Огонь и ярость", рассказывающую скандальные подробности о личности ее мужа, а потом "Законодательство о брачных контрактах".

Читайте также: Соцопрос: у Порошенко нет шансов на второй срок

Трамп тем временем подходит к зеркалу, убеждает себя "сбросить груз с души" и признаться самому себе в ошибках, после чего фраза за фразой следует поток критики в собственный адрес. "Я последователен не на 100%", — начинает он. "Ты винишь во всем других", "Ты уволил главу ФБР только потому, что он выше", — обращается к себе президент в мультфильме.

Далее он решает вместо Twitter заняться полезным чтением, открывает секретное досье и восклицает: "Это правда?! Россия делает ужасные вещи?!" — после чего снимает трубку телефона: "Владимир, извини, если разбудил… Нет! Мне плевать, если я тебя бужу!" — оскорбляет собеседника, требует оставить США в покое и бросает трубку.

По мнению авторов эпизода, Трамп лысый, и вместо парика использует песочного цвета пекинеса. Когда президент просыпается, а пекинес запрыгивает на макушку, он решает сделать выводы из своего сна и постит в Twitter: "Алек Болдуин (актер, известный пародиями на Трампа) носит парик. Грустно!".