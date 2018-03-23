Соцопрос: у Порошенко нет шансов на второй срок

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Население крайне недовольно тем, как работает руководство страны, и эта негативная тенденция усиливается. Теряет баллы и действующий президент страны. Такие выводы делают эксперты Центра социальных исследований "София" по результатам опроса, проведенного с 9 по 16 марта 2018 года на подконтрольной правительству территории Украины. Всего опрошены 2010 респондентов, статистическая ошибка не превышает 2,2%.

Три четверти (78,8%) опрошенных в той или иной мере не одобряют работу президента Петра Порошенко.

"Имидж Порошенко как главы государства неуклонно ухудшается. Доля негативных оценок его деятельности возросла с 76% в декабре прошлого года до 78,8% в марте этого года", — сообщил руководитель социологических программ ЦСИ "София" Александр Левцун, презентуя результаты исследования на пресс-конференции в Киеве.

По результатам опроса, сегодня позитивно оценивают работу Порошенко ("полностью одобряют" или " скорее одобряют") 15,9% респондентов, тогда как в декабре 2017 года этот показатель составлял 19,5%. При этом "полностью одобряют" работу президента лишь 1,7% опрошенных, отметили социологи.

Столь же критично характеризуют украинцы и деятельность Кабмина. Работу правительства "категорически не одобряет" или "скорее не одобряет" подавляющее большинство (81,1%) респондентов. При этом более половины (53,1%) опрошенных — "категорически не одобряют".

Особое недовольство вызывает работа Верховной Рады, ее "категорически не одобряют" или "скорее не одобряют" 87,5% опрошенных (при этом 59,9% — "категорически не одобряют").

Левцун отметил, что социологи центра "София" еще в декабре 2017-го зафиксировали снижение поддержки власти, но тогда эти данные встретили с некоторым недоверием.

"Мы спрогнозировали, что эта тенденция является устойчивой и будет иметь последствия для электоральной базы партии власти. Наше мартовское исследование подтвердило этот прогноз, новые данные показали обострение кризиса доверия к руководству страны", — сказал социолог.

По его словам, украинские граждане "очень критично воспринимают развитие ситуации в стране и тот политический курс. Который проводит нынешняя власть".

По результатам опроса, подавляющее большинство (70,8%) респондентов с той или иной степенью уверенности считают, что власть ведет страну в неправильном направлении. И только 17,4% опрошенных полагают, что власть ведет страну "однозначно в правильном направлении" или "скорее в правильном направлении" (еще 11,8% не определились с ответом).

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Если бы на момент опроса проводились президентские выборы, то лучшие шансы пройти во второй тур имели бы лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (за нее отдали бы голоса 14,3% опрошенных, намеренных голосовать), ныне действующий президент Петр Порошенко (9,5%), один из руководителей "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (9,3%).

По сравнению с декабрем 2017 года уровень электоральной поддержки вырос с 12,5% до 14,3%, тогда как у Петра Порошенко существенно снизился — с 12,8% до 9,5%. У Юрия Бойко — "в определенной мере укрепился".

Левцун отметил, что еще в конце прошлого года Порошенко конкурировал с Тимошенко за первое место в президентском рейтинге, сегодня же, "учитывая снижение уровня поддержки, шансы выхода Порошенко во второй тур президентских выборов следует характеризовать как проблематичные".

По результатам опроса зафиксировано и снижение уровня поддержки президентской политсилы (БПП) — с 11,1% в декабре 2017 года до 7,5% в марте. Уровень поддержки "Батькивщины" вырос, соответственно, с 12,1% до 14,8%.

Социолог подчеркнул, что "обвал уровня поддержки партии власти несложно было предвидеть, учитывая стагнацию оценок деятельности президента и правительства".

"И все-таки понадобился определенный деморализующий толчок, чтобы преодолеть инерцию политических установок у сторонников Порошенко", — сказал Левцун. По его словам, таким толчком стали некоторые события начала этого года — рождественские каникулы президента на Мальдивах, участие в Венском бале на фоне продолжающейся войны и обнищания населения, депортация Саакашвили, неудачное позиционирование первой леди и т. п.

"Реакция не заставила себя ждать, и уровень электоральной поддержки Порошенко, что называется, посыпался", — резюмировал социолог.

По его словам, "теоретически и Порошенко сегодня еще сохраняются шансы попасть во второй тур президентских выборов, но эти шансы тают.

"При существующем тренде более вероятным представляется сценарий, когда во второй тур президентских выборов выйдут два оппозиционных кандидата", — сказал Левцун.

Он добавил, что "уверенно можно исключать вариант второго тура, когда Порошенко выходит с удобным спарринг-партнером", хотя такой сценарий победы Порошенко на выборах еще недавно активно обсуждался политологами.

"Это однозначный сигнал для всех: вторая каденция Порошенко маловероятна", — заявил Левцун. Он также отметил, что "БПП" сейчас еще имеет шанс преодолеть проходной барьер и сохраниться как политическая сила — в том случае, если внеочередные парламентские выборы будут "в самое ближайшее время".

Если же выборы в Раду пройдут в 2019 году, то, по словам социолога, "к этому времени "БПП" может повторить судьбу своего нынешнего партнера — "Народного фронта", чей уровень поддержки колеблется на уровне 1%".

Отметим, по результатам опроса, предложение распустить нынешнюю Раду и назначить досрочные парламентские выборы поддерживают 61% респондентов, не поддерживают — 26,6% (и еще 12,4% затруднились с ответом).