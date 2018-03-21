Савченко нужна Порошенко, чтобы обнулить Тимошенко - депутат

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента в четверг рассмотрит представление Генеральной прокуратуры на лишение неприкосновенности, задержание и арест депутата Надежды Савченко, сообщается на сайте комитета.

По мнению нардепа от фракции "Оппозиционного блока" Николая Скорика, раскруткой дела Надежды Савченко власть очень технологично разыгрывает несколько нужных ей сценариев.

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Один из них — отвлечение внимания. История с Савченко в активной фазе началась на прошлой неделе — как раз в то время, когда в Раде отчет о своей деятельности давала глава НБУ Валерия Гонтарева. Изначально вопрос ставился таким образом, чтобы не только уволить Гонтареву, но и начать в отношении ее расследование. В итоге, на фоне дела Савченко глава Нацбанка попросту ушла отдыхать. Раздувание этой всей истории просто бездумно. Не знаю, что нам там покажет генпрокурор в четверг, но, за подобные "кухонные" призывы к свержению власти отправить в тюрьму можно отправить больше половины сограждан. На фоне того, что происходит в стране такие мысли возникают у многих", — говорит политик.

Кроме того, по словам депутата власть пытается сделать из Савченко кандидата в президенты на будущих выборах.

"До этого Савченко была абсолютно безрейтинговым политиком. Сейчас мы наблюдаем попытку вывести на политическую арену новую женщину-кандидата в президенты для того, чтобы отнять голоса у другой известной всем женщины-кандидата. Но в глазах международного сообщества мы выглядим полными идиотами. Сначала мы кричим, какая Савченко героиня, завешиваем всю страну баннерами с ее изображением, а потом пытается посадить ее уже в украинскую тюрьму. Те же люди, которые кричали "Свободу Савченко" сегодня кричат "Савченко — за решетку". Это ни что иное, как политический фарс", — говорит нардеп.

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Политическими последствиями дела Савченко будет то, что страна получит нового игрока в президентской избирательной кампании, с достаточно большим рейтингом.

"Это делается властью осознанно для того, чтобы забрать протестный электорат у Юлии Тимошенко. Знает ли об этом сама Савченко, сложно сказать. Дойдет ли до ареста? Все может быть, ведь у этой власти нет ни тормозов, ни логики. Если будет арест, я готов быть одним из тех, кто возьмет Савченко на поруки", — резюмировал нардеп.