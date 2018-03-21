наверх
21.03.201816:03
Курсы валют НБУ
  • USD26.44+ 0.08
  • EUR32.54+ 0.12
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Соцсети в реальном шоке от последнего брифинга Савченко

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности (95)

    (обновлено: )161622
    Скандальный нардеп Надежда Савченко не перестает шокировать соотечественников не менее скандальными заявлениями. Последние из них – относительно теракта в здании парламента. Насколько же уязвим оплот отечественной демократии?
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Уже очень скоро Рада решит судьбу скандального нардепа Надежды Савченко. В повестке работы комитета на четверг, 22 марта, указано, что депутаты рассмотрят представление генпрокурора по Савченко с самого утра — перед началом заседания Рады. Как заявлял ранее Юрий Луценко, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

    Читайте также: Тренд дня: "да неужели, Савченко — враг общества №1?"

    Савченко рассказала о планах отравить Раду газом. Видео
    Видеоканал 112 Украина на Youtube
    Савченко рассказала о планах отравить Раду газом

    Пока же Надежда, дабы не потерять саму себя, сделала ряд громких заявлений. На вчерашнем брифинге Савченко заявила, что да: коллеги-нардепы предлагали ей отравить парламент газом. "В парламенте от коллег, когда я шутила на тему "а не двинуть ли сюда гранатой", коллеги посоветовали, что лучше в фильтровую систему запустить газ и сделать газовую камеру. Такие моменты тоже разрабатывались, такие сюрреалистические события тоже доносились", — сказала она.

    При этом сама же Савченко говорит, что никогда бы не подорвала в Верховной Раде гранат, если бы там были невиновные люди. В то же время, по словам скандального нардепа, из Администрации президента приказы о ее ликвидации все же издавались. Чему тут верить, а чему – нет – пытались выяснить сами украинцы в соцсетях.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности
    Транспорт остановился на трассе Днепр - Запорожье из-за плохих погодных условий
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Заседание Совета Федерации РФ
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Министерство обороны России
    Отравление Скрипаля. Британия против России