Соцсети в реальном шоке от последнего брифинга Савченко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Уже очень скоро Рада решит судьбу скандального нардепа Надежды Савченко. В повестке работы комитета на четверг, 22 марта, указано, что депутаты рассмотрят представление генпрокурора по Савченко с самого утра — перед началом заседания Рады. Как заявлял ранее Юрий Луценко, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

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Пока же Надежда, дабы не потерять саму себя, сделала ряд громких заявлений. На вчерашнем брифинге Савченко заявила, что да: коллеги-нардепы предлагали ей отравить парламент газом. "В парламенте от коллег, когда я шутила на тему "а не двинуть ли сюда гранатой", коллеги посоветовали, что лучше в фильтровую систему запустить газ и сделать газовую камеру. Такие моменты тоже разрабатывались, такие сюрреалистические события тоже доносились", — сказала она.

При этом сама же Савченко говорит, что никогда бы не подорвала в Верховной Раде гранат, если бы там были невиновные люди. В то же время, по словам скандального нардепа, из Администрации президента приказы о ее ликвидации все же издавались. Чему тут верить, а чему – нет – пытались выяснить сами украинцы в соцсетях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook