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    Политика

    Савченко обжаловала свое исключение из комитета Рады

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности (95)

    (обновлено: )14620
    Надежда Савченко подала административный иск в Верховный суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады об исключении ее из членов комитета по национальной безопасности и обороны.
    Брифинг Н. Савченко в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко подала иск в суд, требует признать незаконным решение об исключении ее из комитета парламента по национальной безопасности и обороне.

    Надежда Савченко
    Украинское фото
    Тренд дня: "да неужели, Савченко - враг общества №1?"

    Ранее Савченко исключили из парламентского комитета по нацбезопасности и обороне. Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Генпрокурор уже внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

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    "Сегодня мной был подан административный иск в Верховный суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады Украины об исключении меня из членов комитета по национальной безопасности и обороны. Отмечу, что постановление, которое депутаты проголосовали на заседании сессии Верховной Рады 15 марта, является незаконным и подлежит отмене, поскольку основания, определенные действующим законодательством, для принятия такого решения отсутствуют. Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва председателя комитета, заместителя председателя и секретаря комитета", — написала Савченко в среду на своей странице в Facebook.

    Надежда Савченко/Facebook, 23 марта 2018
    facebook.com/Savchenko.Nadiia
    Иск Надежды Савченко

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