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    Савченко рассказала о планах отравить Раду газом

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    Савченко: что ждет героя Украины в Украине (85)

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    Народный депутат Надежда Савченко во время брифинга во вторник, 20 марта, рассказала, что коллеги-нардепы предлагали ей отравить парламент газом, сообщает 112 Украина.
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    "В парламенте от коллег, когда я шутила на тему "а не двинуть ли сюда гранатой", коллеги посоветовали, что лучше в фильтровую систему запустить газ и сделать газовую камеру. Такие моменты тоже разрабатывались, такие сюрреалистические события тоже доносились. Объект"А" должен был все это фиксировать и постоянно передавать, чтобы можно было составить эту политическую провокацию, которая на данный момент произошла", — сказала она.

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    Ранее сообщалось, что в четверг Генеральная прокуратура представит в Верховной Раде видео по делу в отношении народного депутата Надежды Савченко. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, представитель президента в ВРУ Ирина Луценко.

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