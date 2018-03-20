Савченко рассказала о планах отравить Раду газом

"В парламенте от коллег, когда я шутила на тему "а не двинуть ли сюда гранатой", коллеги посоветовали, что лучше в фильтровую систему запустить газ и сделать газовую камеру. Такие моменты тоже разрабатывались, такие сюрреалистические события тоже доносились. Объект"А" должен был все это фиксировать и постоянно передавать, чтобы можно было составить эту политическую провокацию, которая на данный момент произошла", — сказала она.

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Ранее сообщалось, что в четверг Генеральная прокуратура представит в Верховной Раде видео по делу в отношении народного депутата Надежды Савченко. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, представитель президента в ВРУ Ирина Луценко.