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    Глузман: в Раде много для психиатрии интересных людей, но не Савченко

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    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности (95)

    (обновлено: )358100
    Один из народных депутатов заявил, что его коллеге Надежде Савченко необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности. Как считает психиатр Семен Глузман, в ВР многим это сделать не помешает, но не Савченко.
    Надежда Савченко
    Украинское фото

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    На своей странице в Facebook депутат Антон Геращенко опубликовал представление на привлечение к уголовной ответственности и задержании, как он выразился, "пока еще народного депутата" Надежды Савченко.

    Народный избранник заявил, что он не против ее принудительного обследования в психлечебнице. Как подчеркнул депутат, далеко не психиатр, к такому выводу он пришел прочитав составленное следователями ГПУ представление на привлечение к уголовной ответственности.

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    Представитель ассоциации психиатров Украине Семен Глузман в разговоре с РИА Новости Украина подчеркнул, что из депутатов ВР многим нужно назначить психиатрическое освидетельствование. Более того, психологический портрет Савченко говорит о том, что она не способна на заговор.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Брифинг Н. Савченко в Киеве

    "Чтобы была назначена психиатрическая экспертиза, должно быть открыто уголовное производство. Следователь должен вынести постановление и суд принять соответствующее решение. Это целая процедура. Я не понимаю, что они к ней (Савченко — Ред.) прицепились. Я понимаю, если бы были какие-то основания. Они считают, что она ставленник Путина, но с таким же успехом она может быть и ставленником инопланетян", — подчеркивает Семен Глузман.

    Более того, если нардепы уверены, что таким образом они ее изолируют, то они глубоко ошибаются.

    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Это невозможно, не только потому, что она нардеп, а потому что насильное помещение в психиатрическую больницу может произойти в двух случаях: если человек опасен для себя или же представляет опасность для окружающих. Но опасно не потому что может выдать гостайну, а кусает прохожих или бросается на людей на улице. Ничего этого у Нади нет. Она адекватный и нормальный человек. У нас в парламенте много интересных людей с точки зрения психиатрии, к примеру козак Гаврилюк. Если генпрокурор подал в Раду представление на согласие на психиатрической обследование Савченко— он не прав. У него нет оснований это требовать. То, что она не нравиться — это не повод. Я с ней беседовал несколько раз. Она производит на меня особенное впечатление. После личного общения с ней могу сказать, что она более мягкая и приятная. Она адекватная. А то что есть особенные люди, так это нормально. Я в 25 лет решил бороться за справедливость и испортил всю свою жизнь", — подчеркивает психиатр.

    Ну, а если еще и назначат психиатрическую экспертизу Надежде Савченко, это серьезно ударит по имиджу Порошенко на международной арене, уверен Глузман.

    "Я не верю, что такое может произойти. А если и произойдет, я не верю, что кто-то из украинских психиатров пойдет на то, чтобы прославить себя в веках. У Савченко нет шизофрении, ничего другого, а особенности личности — это не диагноз. Ее психическое здоровье не вызывает сомнения. Другое дело, готовила ли она там что-то, так это должны доказать в суде. Но и это у меня вызывает сомнения, потому что Савченко  — человек открытый и эмоциональный, а такие люди заговор готовить не способны", — констатирует Семен Глузман.

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    Но, проблема в том, как отмечает психиатр, у нас после революции Достоинства правового государства нет.

    "Даже при "совке" был определенный порядок. Генпрокурор в открытую заявляет, что человек болен, это не порядок. Конечно, и сегодня можно сделать все, что им понадобиться. Я знаю фамилию человека, который согласился встретиться в тюрьме с Юлией Тимошенко и сделать выводы. Я тогда пошел на прямой контакт с человеком из окружения Януковича и предупредил, что это повлечет неприятности. И этого не произошло. Если это повториться с Савченко — это будет ошибка. И это будет ошибка президента", — подчеркивает Семен Глузман.

    Но, народные депутаты еще ничего не решили и, возможно, у их здравый смысл восторжествует.

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