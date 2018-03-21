Глузман: в Раде много для психиатрии интересных людей, но не Савченко

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

На своей странице в Facebook депутат Антон Геращенко опубликовал представление на привлечение к уголовной ответственности и задержании, как он выразился, "пока еще народного депутата" Надежды Савченко.

Народный избранник заявил, что он не против ее принудительного обследования в психлечебнице. Как подчеркнул депутат, далеко не психиатр, к такому выводу он пришел прочитав составленное следователями ГПУ представление на привлечение к уголовной ответственности.

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Представитель ассоциации психиатров Украине Семен Глузман в разговоре с РИА Новости Украина подчеркнул, что из депутатов ВР многим нужно назначить психиатрическое освидетельствование. Более того, психологический портрет Савченко говорит о том, что она не способна на заговор.

"Чтобы была назначена психиатрическая экспертиза, должно быть открыто уголовное производство. Следователь должен вынести постановление и суд принять соответствующее решение. Это целая процедура. Я не понимаю, что они к ней (Савченко — Ред.) прицепились. Я понимаю, если бы были какие-то основания. Они считают, что она ставленник Путина, но с таким же успехом она может быть и ставленником инопланетян", — подчеркивает Семен Глузман.

Более того, если нардепы уверены, что таким образом они ее изолируют, то они глубоко ошибаются.

"Это невозможно, не только потому, что она нардеп, а потому что насильное помещение в психиатрическую больницу может произойти в двух случаях: если человек опасен для себя или же представляет опасность для окружающих. Но опасно не потому что может выдать гостайну, а кусает прохожих или бросается на людей на улице. Ничего этого у Нади нет. Она адекватный и нормальный человек. У нас в парламенте много интересных людей с точки зрения психиатрии, к примеру козак Гаврилюк. Если генпрокурор подал в Раду представление на согласие на психиатрической обследование Савченко— он не прав. У него нет оснований это требовать. То, что она не нравиться — это не повод. Я с ней беседовал несколько раз. Она производит на меня особенное впечатление. После личного общения с ней могу сказать, что она более мягкая и приятная. Она адекватная. А то что есть особенные люди, так это нормально. Я в 25 лет решил бороться за справедливость и испортил всю свою жизнь", — подчеркивает психиатр.

Ну, а если еще и назначат психиатрическую экспертизу Надежде Савченко, это серьезно ударит по имиджу Порошенко на международной арене, уверен Глузман.

"Я не верю, что такое может произойти. А если и произойдет, я не верю, что кто-то из украинских психиатров пойдет на то, чтобы прославить себя в веках. У Савченко нет шизофрении, ничего другого, а особенности личности — это не диагноз. Ее психическое здоровье не вызывает сомнения. Другое дело, готовила ли она там что-то, так это должны доказать в суде. Но и это у меня вызывает сомнения, потому что Савченко — человек открытый и эмоциональный, а такие люди заговор готовить не способны", — констатирует Семен Глузман.

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Но, проблема в том, как отмечает психиатр, у нас после революции Достоинства правового государства нет.

"Даже при "совке" был определенный порядок. Генпрокурор в открытую заявляет, что человек болен, это не порядок. Конечно, и сегодня можно сделать все, что им понадобиться. Я знаю фамилию человека, который согласился встретиться в тюрьме с Юлией Тимошенко и сделать выводы. Я тогда пошел на прямой контакт с человеком из окружения Януковича и предупредил, что это повлечет неприятности. И этого не произошло. Если это повториться с Савченко — это будет ошибка. И это будет ошибка президента", — подчеркивает Семен Глузман.

Но, народные депутаты еще ничего не решили и, возможно, у их здравый смысл восторжествует.