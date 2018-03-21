Комитет Рады уточнил, когда рассмотрит "вопрос Савченко"

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады по вопросам регламента в четверг рассмотрит представление Генеральной прокуратуры на лишение неприкосновенности, задержание и арест депутата Надежды Савченко, сообщается на сайте комитета.

В повестке работы комитета на четверг указано, что депутаты рассмотрят представление генпрокурора по Савченко в 08.30 перед началом заседания Рады.

Смотрите также: "Коммандо" Надежда Савченко. Лучшие фотожабы о госперевороте

Ранее сообщалось, что Регламентный комитет Рады рассмотрит "вопрос Савченко" 21 марта в 15:00.

Как заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.