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    Комитет Рады уточнил, когда рассмотрит "вопрос Савченко"

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    Савченко: что ждет героя Украины в Украине (93)

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    В повестке работы комитета Верховной Рады по вопросам регламента на четверг указано, что депутаты рассмотрят представление генпрокурора по Савченко в 08.30 перед началом заседания Рады.
    Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады по вопросам регламента в четверг рассмотрит представление Генеральной прокуратуры на лишение неприкосновенности, задержание и арест депутата Надежды Савченко, сообщается на сайте комитета.

    Надежда Савченко на фоне зала Верховной Рады
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    В повестке работы комитета на четверг указано, что депутаты рассмотрят представление генпрокурора по Савченко в 08.30 перед началом заседания Рады.

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    Ранее сообщалось, что Регламентный комитет Рады рассмотрит "вопрос Савченко" 21 марта в 15:00.

    Как заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

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