У Савченко не такой высокий рейтинг, чтобы ее "убирать" - эксперт

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко накануне заявила, что из Администрации президента поступали приказы о ее ликвидации. В частности, нардеп рассказала, что якобы получила три предупреждения о покушении на убийство.

По словам Савченко, на нее вышли люди, которые должны были ее убить. Она заявила, что позволила им "максимально близко" приблизиться к себе, после чего вывела на убийц своих знакомых из ОРДЛО.

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В то же время эксперт общественной организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк отмечает, что у Савченко не такой высокий рейтинг, чтобы кому-то нужно было ее ликвидировать.

"Опять же, вернемся к вопросу, а кто такая Надежда Савченко? Насколько она считает, что является самодостаточной для того, чтобы совершать те или иные действия, как она себя позиционирует в политической плоскости. Мне кажется, что она в значительной степени просто преувеличивает свою роль, и мне сложно представить, что кто-то намеревался ее уничтожать, так как не имеет она того рейтинга", — заявил эксперт в эфире радиостанции Голос Столицы.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.